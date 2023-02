Cháy xưởng đế giày tại Hải Phòng

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an quận Kiến An điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận Kiến An đã kịp thời có mặt chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Đến 15 giờ 30', đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn không cho cháy lan sang các khu vực lân cận.



Vụ cháy không gây thiệt hại về người, vật liệu cháy chủ yếu là nguyên liệu để sản xuất đế giày.

Nguyên nhân vụ cháy đang được khẩn trương làm rõ.