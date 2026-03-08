Cháy lớn nhà dân ở phường Minh Phụng, TPHCM

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 8-3, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn nhà dân ở đường Thái Phiên, phường Minh Phụng.

Căn nhà xảy ra cháy.

Hơn 11 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ phát ra từ căn nhà trong hẻm trên đường Thái Phiên, đoạn gần cầu vượt Cây Gõ. Phát hiện cháy, người dân nỗ lực dập lửa nhưng không mấy kết quả.

Do bên trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao tỏa ra mùi khét kèm sức nóng lớn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do hẻm nhỏ, việc tiếp cận ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Hoả hoạn sau đó được khống chế sau khoảng 30 phút.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị hư hại. Đám cháy cũng lan sang một số nhà bên cạnh.

Theo chị Lâm Thị Nghi (23 tuổi), căn nhà được sử dụng để kinh doanh. "Căn nhà tôi mới sửa sang lại hồi tháng 2, giờ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, tôi mất hết" - chị Nghi nói.

Nhiều xe chữa cháy được điều động.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.