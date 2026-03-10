Cháy kho hàng ở TPHCM, cảnh sát PCCC chia ra nhiều hướng dập lửa

Công an phường Thới An, TPHCM đang điều tra vụ cháy lớn tại một kho hàng điện tử gia dụng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 30 ngày 10-3, khói lửa bất ngờ bốc lên từ kho hàng điện tử gia dụng trên đường Thạnh Xuân 38, phường Thới An. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Hiện trường vụ cháy.

Lúc này, bên trong kho hàng không có người. Do gặp những vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát PCCC phải chia làm nhiều hướng tiếp cận đám cháy.

Đến 17 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các nhà bên cạnh. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.