Cháy dữ dội xưởng phụ tùng xe máy ở Hà Nội, cột khói đen nhìn thấy từ nhiều km
Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.
Đại diện UBND xã Trung Giã cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 7h sáng hôm nay (5/10) tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại phụ tùng xe máy Hưng Thịnh trên địa bàn thôn Hợp Nhất. Diện tích nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 500m2.
Đại diện xã cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện.
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