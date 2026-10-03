Cháy cơ sở nước đá trưa cuối tuần ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Phát hiện lửa cháy dữ dội kèm khói đen bao trùm căn nhà 2 tầng là cơ sở nước đá ở đường Nguyễn Chí Thanh (phường Minh Phụng, TP.HCM), người dân xung quanh đã nỗ lực dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Chiều 3/10, Công an phường Minh Phụng cùng lực lượng PCCC TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy ở căn nhà 2 tầng đường Nguyễn Chí Thanh, phường Minh Phụng, TP.HCM. Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người bên trong nhanh chóng tháo chạy ra ngoài hô hoán.

Người dân dùng nước và bình chữa cháy tiếp cận dập nước nhưng bất thành. Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao hơn chục mét.

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin, PCCC TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Khi có mặt, cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, phun nước vào bên trong để dập lửa, ngăn cháy lan. Ít phút sau, hỏa hoạn được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Căn nhà bị cháy là cơ sở sản xuất nước đá. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong cơ sở bị hư hỏng.Hiện nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được làm rõ.