Nữ sinh vừa từ quê lên TP.HCM nhập học 10 ngày bị ép quay clip nhạy cảm để tống tiền

Lợi dụng sự nhẹ dạ và tâm lý hoảng sợ của cô gái 18 tuổi mới lên thành phố, bọn tội phạm đã giả vờ điều tra án ma túy để ép nạn nhân gửi video nhạy cảm nhằm làm áp lực buộc gia đình chuyển tiền, gióng lên hồi chuông báo động về tội phạm công nghệ cao.

Ngày 3/10, Công an TP.HCM đã thông tin và làm rõ nhiều tình tiết liên quan vụ nữ tân sinh viên bị “bắt cóc online” trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 29/9, người thân của em N.T.N. (18 tuổi) hớt hãi tới trụ sở Công an phường Đức Nhuận trình báo. Gia đình cho biết, em N. là tân sinh viên vừa từ quê lên TP.HCM nhập học vỏn vẹn 10 ngày, đang ở ghép cùng người thân tại một khu trọ trên địa bàn phường Đức Nhuận.

Người thân em N. cho biết, vừa nhận được cuộc gọi từ số máy lạ thông báo cháu gái họ (tức em N.) đã bị "bắt cóc", yêu cầu chuyển gấp 150 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ nguy hại đến tính mạng nạn nhân. Cùng lúc đó, mọi nỗ lực liên lạc với nạn nhân đều rơi vào vô vọng khi điện thoại luôn trong trạng thái báo bận hoặc ngắt kết nối.

Công an tiếp nhận trình báo của người dân (Ảnh: CACC)

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thủ đoạn của nhóm này được tổ chức cực kỳ bài bản. Nắm được thông tin cá nhân của N., các đối tượng chủ động kết nối qua ứng dụng Zalo.

Để tạo vỏ bọc uy quyền, đối tượng gọi video call trong bộ quân phục Cảnh sát nhân dân giả mạo, dõng dạc vu khống em N. liên quan đến đường dây mua bán ma túy quy mô lớn và vừa nhận 300 triệu đồng bất chính.

Khi em N. hoảng loạn khẳng định mình vô tội, đối tượng lập tức tung "đòn hiểm" thao túng tâm lý: "Tên cầm đầu khai đồng phạm có hình xăm ở vùng ngực, yêu cầu cung cấp hình ảnh để chứng minh sự trong sạch". Lo sợ vướng vòng lao lý, quay lại toàn bộ hình ảnh nhạy cảm trên cơ thể rồi gửi qua Zalo cho chúng.

Nắm được điểm yếu của nạn nhân, bọn tội phạm ép N. chuyển sạch 1,1 triệu đồng trong tài khoản sinh viên. Thấy số tiền quá ít, chúng kích hoạt kịch bản "bắt cóc online": Ép em N. rời khỏi nhà, di chuyển ra một địa điểm khác và liên tục giữ cuộc gọi không được tắt máy.

Chính sự cô lập này đã tạo nên hiện trường giả của một vụ bắt cóc, làm bàn đạp để chúng gọi điện đe dọa, đòi 150 triệu đồng tiền chuộc từ gia đình.

Trước tình huống tính mạng và danh dự của người dân bị đe dọa, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) triển khai phương án điều tra truy xét. Ngay sau đó, các trinh sát bủa lưới rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, quán internet, quán cà phê trong bán kính xung quanh nơi ở của nạn nhân.

Công an nhận định, nạn nhân mới lên TP.HCM chưa rành đường đi; lại đang hoảng loạn và bị khống chế qua điện thoại nên không thể di chuyển xa, thời điểm mất tích mới diễn ra khoảng 1 giờ.

Gần 1 giờ sau (khoảng 3 giờ kể từ khi nạn nhân rời khỏi nhà), trinh sát phát hiện em N. đang ngồi co rúm sợ hãi, khóc một mình tại quán cà phê cách nhà vỏn vẹn 200m. Bàn tay cô sinh viên vẫn run rẩy cầm chiếc điện thoại bị đối tượng thao túng. Công an đã kịp thời can thiệp, ngắt kết nối, trấn an tinh thần và đưa N. về vòng tay gia đình an toàn.

Cách thức để thoát khỏi “bắt cóc online”

Theo công an, thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng là không mới; tuy nhiên chiêu trò ép nạn nhân tự quay clip nhạy cảm để làm công cụ khống chế “kép” là 1 biến tướng vo cùng đe hèn.

Với các em học sinh, sinh viên...thì cha mẹ, người thân cần cập nhật các hình thức lừa đảo mới để trò chuyện, định hướng cho con em trước khi các em bước vào môi trường đại học xa nhà; tạo dựng môi trường cởi mở để khi gặp sự cố hay bị đe dọa, con em sẵn sàng tìm đến cha mẹ đầu tiên để tâm sự thay vì sợ hãi giấu giếm hay âm thầm chịu đựng sự thao túng.

Các trường đại học, cao đẳng cần phối hợp với công an địa phương tổ chức thường xuyên các chuyên đề tập huấn phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhận diện hành vi thao túng tâm lý cho tân sinh viên ngay từ đầu khóa học...

Người dân không tin tưởng người tự xưng là công an liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền với lý do "chứng minh trong sạch" hay "phục vụ điều tra".

Người dân cũng không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không tự ý rời khỏi nhà hoặc đến địa điểm khác theo hướng dẫn qua mạng.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu giả danh cơ quan chức năng, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.