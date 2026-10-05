Tất cả người dân có bảo hiểm xã hội chú ý thông báo mới quan trọng từ BHXH Việt Nam

Người dân cần nắm rõ quy định này để bảo vệ quyền lợi chính đáng.

BHXH Việt Nam mới đây ra thông báo: Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng. Thông qua VssID, VNeID, Cổng Thông tin điện tử và Tổng đài BHXH Việt Nam, người lao động có thể tra cứu thời gian tham gia và tình trạng chậm đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp.

4 Hình thức tra cứu thông tin chậm đóng BHXH

Người lao động có thể dễ dàng kiểm tra quá trình tham gia và tình trạng chậm đóng BHXH thông qua 4 phương thức chính.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Thứ nhất, tra cứu trên ứng dụng VssID bằng cách đăng nhập ứng dụng, chọn mục "Quá trình tham gia" rồi chọn "BHXH" để kiểm tra tổng thời gian tham gia, tổng thời gian chậm đóng, các giai đoạn tham gia và đơn vị sử dụng lao động, đồng thời cần đối chiếu với hợp đồng lao động, bảng lương và thời gian làm việc thực tế.

Thứ hai, tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam bằng cách truy cập trang web chính thức, chọn phần "Tra cứu trực tuyến", tiếp đến là "Tra cứu quá trình tham gia BHXH", nhập thông tin theo yêu cầu và xác thực mã OTP để kiểm tra kết quả về thời gian tham gia cùng đơn vị sử dụng lao động; nếu dữ liệu chưa đầy đủ, người lao động cần kiểm tra lại thông tin cá nhân và thời gian tra cứu, hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị, doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH để được hỗ trợ.

Thứ ba, tra cứu nhanh chóng và thuận tiện trên ứng dụng VNeID bằng cách đăng nhập, chọn "Ví giấy tờ" và chọn "Bảo hiểm xã hội" để kiểm tra quá trình tham gia cùng thông tin tổng thời gian chậm đóng.

Thứ tư, người lao động có thể gọi trực tiếp đến tổng đài BHXH Việt Nam qua số 1900 9068 và nhấn phím 1 để được hỗ trợ về chính sách BHXH, BHYT cũng như nhận hướng dẫn tra cứu chi tiết từ tổng đài viên.

Dấu hiệu nhận biết cần kiểm tra tình trạng đóng BHXH

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Bên cạnh các cách tra cứu, người lao động cũng cần nắm rõ các dấu hiệu nhận biết để kịp thời kiểm tra tình trạng đóng bảo hiểm của mình. Những dấu hiệu đó bao gồm việc ứng dụng VssID hoặc VNeID hiển thị thời gian chậm đóng, quá trình tham gia bị gián đoạn trong khi bản thân vẫn đang làm việc, bảng lương có khoản khấu trừ tiền BHXH nhưng hệ thống lại chưa ghi nhận, thông tin đóng BHXH không khớp với thời gian làm việc thực tế, hoặc khi đơn vị, doanh nghiệp xuất hiện trong danh sách chậm đóng do cơ quan BHXH địa phương công bố.

Tuy nhiên, một số dấu hiệu riêng lẻ chưa thể xác định chắc chắn doanh nghiệp đang chậm đóng BHXH, do đó người lao động cần đối chiếu kỹ thông tin với hợp đồng lao động, bảng lương và các giấy tờ xác nhận từ phía đơn vị, doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH.

Phát hiện chậm đóng BHXH, người lao động nên làm gì?

Khi phát hiện tình trạng chậm đóng BHXH, người lao động nên thực hiện tuần tự các bước để bảo vệ quyền lợi của mình. Đầu tiên là kiểm tra lại dữ liệu bằng cách đối chiếu thông tin cá nhân, thời gian làm việc và quá trình tham gia BHXH.

Tiếp theo, cần lưu giữ các bằng chứng như ảnh chụp màn hình VssID hoặc VNeID, hợp đồng lao động, bảng lương và các chứng từ khấu trừ BHXH. Bước thứ ba là yêu cầu doanh nghiệp giải thích, đề nghị họ xác nhận lại thời gian đóng, nguyên nhân chậm ghi nhận cũng như thời hạn khắc phục cụ thể.

Trong trường hợp doanh nghiệp không có phản hồi hoặc dữ liệu vẫn chưa được xử lý, người lao động cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan BHXH đang quản lý doanh nghiệp hoặc đơn vị đó. Cuối cùng, khi quyền lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người lao động hoàn toàn có quyền thực hiện việc phản ánh, khiếu nại theo đúng quy định pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết.

Lưu ý quan trọng: Hiện nay, số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân được sử dụng để thay thế cho mã số BHXH của người tham gia. Để nhận được sự hỗ trợ và cập nhật thông tin chính thống, người lao động có thể liên hệ qua email của BHXH Việt Nam, trang Zalo Official Account BHXH Việt Nam, trang Fanpage chính thức hoặc truy cập trực tiếp vào Cổng Thông tin điện tử của cơ quan này.