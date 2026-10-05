Miền Bắc chính thức đón không khí lạnh, có nơi nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

Sáng 5/10, không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ chuyển lạnh, trong khi miền Trung có mưa lớn, cục bộ trên 180mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển lạnh, miền Trung có nơi mưa trên 180mm

Sáng 5/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi từ Thanh Hóa đến TP Huế, khiến Bắc Bộ có mưa dông, trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Trong đêm và sáng, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1h phổ biến 22-25 độ C. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đã mạnh lên cấp 6.

Trong ngày 5/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các khu vực khác từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, sáng 5/10 có lúc xuất hiện mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Miền Trung có nơi mưa rất to trên 180mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Sang ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cùng các hoạt động khác.