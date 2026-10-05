Chính thức: Sáng nay Hà Nội lạnh thật rồi
Sau nhiều ngày nắng nóng, sáng 5/10, Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên khiến thời tiết dịu hẳn. Nhiều người khoác thêm áo khi ra đường, tận hưởng cảm giác mát mẻ, dễ chịu để bắt đầu tuần mới.
Clip: Như Hoàn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ. Tại Hà Nội, sáng cùng ngày có lúc có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.
Đợt không khí lạnh này khiến Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C; vùng núi cao có nơi 14-17 độ C.
Với Hà Nội, sau chuỗi ngày thời tiết oi nóng, một buổi sáng mát mẻ, dễ chịu cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy phấn chấn hơn khi bắt đầu tuần mới. Những chiếc áo khoác được lấy ra khỏi tủ, những ly trà, cà phê ấm nóng và nhịp phố chậm rãi hơn trong tiết trời dịu mát tạo nên một buổi sáng rất khác của Hà Nội.