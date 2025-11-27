Cháy chung cư Hồng Kông: Thảm họa quá lớn, gấp rút điều tra hình sự

Cả 3 người này đều làm cho một công ty xây dựng. Trong đó, một người là cố vấn kỹ thuật và hai người là giám đốc.

Lực lượng chức năng đã thành lập một cuộc điều tra chung với Sở Cứu hỏa, theo hướng hình sự.

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi các tòa nhà dân cư tại khu nhà Wang Fuk ở Tai Po. Ảnh: HKFP

Ít nhất 44 người đã thiệt mạng, 279 người mất tích và hàng chục người bị thương sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư ở quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông hôm 26-11.

Trong số những người nhập viện, 45 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư ở quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông hôm 26-11. Ảnh: HKFP

Tính đến sáng 27-11, đám cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court đã được kiểm soát nhưng vẫn tiếp tục âm ỉ trong khi 900 người phải tìm nơi trú ẩn gần đó.

Khu chung cư này là nơi sinh sống của khoảng 4.000 người và có khoảng 2.000 căn hộ.

Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Ảnh: GovHK

Theo HKFP, lửa cháy lan rộng do lưới xây dựng và giàn giáo tre bao quanh mỗi tòa nhà. Khu nhà này đang trong tiến trình cải tạo. Tính đến tháng 3 năm nay, cả lưới xây dựng và giàn giáo tre đều đã được loại bỏ tại Hồng Kông vì lý do an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng giám đốc an ninh Chris Tang cho biết bạt chống thấm, lưới bảo vệ và tấm nhựa đã cháy "dữ dội hơn nhiều" so với các vật liệu đạt chuẩn, khiến ngọn lửa lan nhanh hơn quanh các tòa nhà 31 tầng.

Cảnh sát cho biết thêm công ty thi công Prestige Construction & Engineering Co Limited còn dùng tấm xốp cách nhiệt để bịt kín các cửa sổ trong quá trình sửa chữa, càng làm tình hình tồi tệ hơn.

Sở Cứu hỏa đã kiểm soát được vụ cháy. Ảnh: HKFP

Gọi vụ cháy là một "thảm họa lớn", Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee cho biết ông vô cùng đau buồn: "Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và phục hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng".

Trong khi đó, giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông Eileen Chung cho biết cảnh sát đang điều tra công ty thực hiện công tác bảo trì tòa nhà.

Bà cho hay có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã cẩu thả nghiêm trọng, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn. Bà Chung cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông ở Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong vào khoảng 2 giờ sáng 27-11.

Vụ cháy tại chung cư ở quận Tai Po đã trở thành vụ cháy chết người nhất trong hơn 60 năm qua tại Hồng Kông. Trước đó, một vụ hỏa hoạn vào ngày 2-8-1962, tại khu Sham Shui Po của Cửu Long, cũng đã khiến 44 người thiệt mạng.