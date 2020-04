Châu Khải Phong lên tiếng sau khi bị tố đánh đập, dồn vợ con vào đường cùng: "Tại sao có người dám nói tôi làm điều ác"

Trích chia sẻ chính thức của Châu Khải Phong:

Có lẽ với tôi điều kị nhất là lôi nhưng chuyện gia đình ra để nói vì chắc rằng không phải ai cũng ngồi đó mà hiểu mình. Đứa nó quý mình nó sẽ động viên mình còn 1 khi không thích nó chắc chắn là sẽ nước đục thả câu. Tôi xin hỏi tất cả đàn ông trên thế gian này. Nếu lỡ các bạn có ăn vụng thì sau đó bạn có dám đứng trước mặt bạn gái mình bảo rằng tao đã từng ngủ với người đó chưa.

- Có 2 lí do thứ nhất là họ không muốn mang hạnh phúc của mình ra đùa giỡn.

- Thứ 2 làm 1 thằng đàn ông ăn rồi bù lu bù loa thì cũng chỉ giống 1 con đàn bà, tốt nhất hãy sống đẹp trọng mọi hoàn cảnh không nên làm ảnh hưởng tới ai. Tự mình phải giải quyết mọi thứ và thay đổi chứ không phải lôi nhau lên đây.

Nhiều các cô bạn gái chắc chắn sẽ nói rằng mày là thằng hèn, mày làm mày không nhận. Tôi chắc chắn rằng chả có thằng nào đi nhận mấy cái chuyện đó để làm nhà cửa tan nát nhất là nghệ sĩ như chúng tôi lúc nào cũng đủ thứ cám dỗ của cái xã hội thị phi này. Và nhiều khi chúng tôi luôn là người chịu áp lực hơn ai hết. Người ta có thể đưa mình lên mây và cũng có thể đưa mình xuống bùn .

Có lẽ khi phán xét 1 ai đó nếu là người hiểu biết bạn hãy nhìn cách họ đối xử với cha mẹ với bà con làng xóm với anh em bạn bè để xem thằng này còn xài được không. Tôi mong các bạn đừng bao giờ bịa đặt cái chuyện vớ vẩn nào nữa vì trước giờ với tôi gia đình luôn là nhất thì tại sao có người dám nói tôi làm điều ác. Dù đi ra xã hội chưa hẳn tôi đã tốt nhưng với gia đình và những người thân của tôi thì các bạn hãy nhìn lại tất cả xem tại sao tôi phải đánh đổi họ vì 1 cuộc chơi vớ vẩn ngoài xã hội.

Chỉ là tôi xui vì có đứa nó cay và muốn muốn phá cho tôi không còn cơ hội ngóc đầu lên đc nhưng tôi tin rằng tôi chưa bao giờ gục ngã trước mấy cái mớ rác này.

- Nếu bây giờ tôi đi nói xấu người thân mình lên đây tôi cũng sẽ là thằng đàn ông hèn hạ.

- Nếu tôi đi chửi cái con người nó đã từng này nọ với tôi rồi phốt tôi thì mọi người có tin tôi không và tôi làm vậy thấy mình không đáng mặt đàn ông. Họ còn tương lai của họ tôi biết họ đang quen rất nhiều người và làm điều đó có thể tôi hả giận nhưng rồi người ân hận cũng là tôi.

- Đàn ông làm được chịu được. Tôi chỉ mong ai đó hãy nói đúng sự thật. Và nếu cảm thấy mình đủ tốt và vô tội thì cứ lên đây và ra mặt luôn đi đừng nên chơi trò tiểu nhân chọc phá gia đình tôi. Nếu mày ngon mày đăng bài thông báo cho cả thế giới đưa hết chứng cứ ra đây phốt tao đi tao đang chờ mày đấy, hôm nay tao chờ mày lên tiếng nhé cái thứ đang chọc phá nhà tao. Đừng có đứng sau lưng chọc phá giả nhân giả nghĩa đưa người ta ra làm trò cười cho thiên hạ.

Tôi sống tồn tại được tới giờ không phải do tôi hát hay mà tôi nghĩ đó là đạo đức con người tôi với gia đình và với đồng nghiệp. Ngày trước tôi khổ 10 năm có sự nghiệp có tiền, điều tôi muốn làm đầu tiên là lo lắng cho gia đình tôi và người thân của tôi vậy tại sao bạn lại nói tôi vì ham chơi về đánh đập người thân này nọ. Bạn làm vậy có ý đồ gì vậy. Tôi thấy người ta đối xử không tốt với người nhà họ mà tôi đã muốn chạy đến cắt tiết thằng đó vậy sao tôi lại không biết quý trọng thương yêu thương gia đình mình. Các bạn nên suy nghĩ khi phán xét ai đó hay nhìn vào quá khứ quá trình phấn đấu của họ để hiểu hơn. Nếu tôi ăn chơi phá phách các thứ liệu tôi có lo cho gia đình tôi được và có nhà để ở không?

Người ta nói chuyện "gia đình đóng cửa bảo nhau", tôi không may mắn khi người ta không thông cảm và muốn làm lớn chuyện để hại tôi thì tới đây tôi cũng không có gì để nói, nhưng đừng bịa đặt tôi này nọ không tốt với gia đình tôi, đó là sự vô lí nhất trên thiên hạ. Đàn ông không thằng nào không mê gái, nhưng gặp đúng người họ sẽ biết dừng lại và có lẽ họ sợ và nể trọng nhất là người phụ nữ biết hi sinh cho gia đình, là người vì chồng vì con chứ không phải người chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi không may mắn như các bạn nhưng tôi cũng không muốn nói thêm về chuyện này.

Chuyện gia đình tôi chúng tôi sẽ giải quyết và mong rằng 1 số thành phần không thích tôi cũng đừng đào bới xuyên tạc dìm hàng tôi nữa. Nói 1 lần thôi và nên dừng lại ngay khi có thể.

Đừng để tôi làm lớn chuyện thì cháy nhà ra hết mặt chuột nhé rồi vui lắm.