ChatGPT phát đi "Thông báo Đỏ" với Google, khiến một huyền thoại của Thung lũng Silicon phải code trở lại

Cuộc chiến về công nghệ trí tuệ nhân tạo đang nóng lên tại Thung lũng Silicon đã đưa một huyền thoại của làng công nghệ trở lại sàn đấu. Sau nhiều năm "ở ẩn", nhà đồng sáng lập Google, ông Sergey Brin đã quay trở lại bên bàn máy tính và gửi lên những dòng code đầu tiên của mình.

Theo báo cáo của Forbes, ngày 24 tháng Một vừa qua, lần đầu tiên sau nhiều năm ông Brin đã gửi yêu cầu truy cập vào hệ thống lập trình của công ty. Theo các nguồn tin của Forbes, các yêu cầu của ông Brin liên quan đến LaMDA, chatbot ngôn ngữ tự nhiên của Google - một dự án được thông báo vào năm 2021, nhưng mãi đến gần đây mới được mọi người nói đến nhờ sự xuất hiện của đối thủ ChatGPT.

Nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brin. Ảnh Internet

Sự trở lại của huyền thoại

Theo một nguồn tin, ông Brin đã gửi yêu cầu "CL" - viết tắt của từ "changelist" - để được truy cập và dữ liệu huấn luyện LaMDA. Đó là 2 dòng code được thay đổi trong một file cấu hình để bổ sung username của ông Brin vào hệ thống code. Nhiều kỹ sư khác cũng nhận được yêu cầu phê duyệt "LGTM" - viết tắt của "Looks good to me". Một số lời phê duyệt đến từ các nhân viên bên ngoài nhóm dự án này, dường như muốn nói rằng họ đã nhận lời phê duyệt đánh giá code đối với nhà đồng sáng lập công ty.

Bước đi này chỉ là một động thái kỹ thuật nhỏ, nhưng nó cho thấy mức độ nghiêm túc của công ty đối với mối đe dọa đến từ OpenAI và các đối thủ cạnh tranh khác. Ông Brin và đồng sáng lập Larry Page hầu như vắng mặt khỏi hoạt động thường ngày của công ty từ năm 2019 khi trao quyền cho ông Sundar Pichai trở thành CEO của Alphabet, công ty mẹ Google.

Một báo cáo mới đây của New York Times cho biết, chính ông Pichai đã kêu gọi 2 nhà đồng sáng lập này quay lại để đánh giá chiến lược AI của công ty cũng như hỗ trợ đáp trả ChatGPT. Việc mày mò những dòng code trong dữ liệu huấn luyện LaMDA của ông Brin cho thấy mức độ tham gia của các nhà đồng sáng lập vào dự án này.

Hai nhà đồng sáng lập Google: Larry Page và Sergey Brin. Ảnh Internet

Theo nhiều báo cáo, sự xuất hiện của ChatGPT làm Google phải thay đổi thận trọng đối với việc ra mắt các sản phẩm AI và chuẩn bị ra mắt hàng loạt sản phẩm AI mới trong sự kiện I/O tới đây. Mới đây một số sản phẩm AI mới của Google cũng đang được hé lộ, bao gồm một AI có thể soạn nhạc chỉ từ một vài dòng văn bản cũng như một chatbot có tên Apprentice Bard, nhằm đối đầu ChatGPT.

Cho dù vậy, các dòng code truy vấn của ông Brin cũng nhận được một số lời chỉ trích từ nhân viên Google. Một người cho rằng "Hãy sửa Google trước", một người khác cho biết "Ít nhất hãy nói chuyện với chúng tôi" - những lời phàn nàn ám chỉ đến sự xa lánh của các nhà đồng sáng lập trong vài năm qua.

ChatGPT tương đương kỹ sư bậc 3

Không chỉ cải thiện sản phẩm của mình, Google còn quan tâm đến việc so sánh trình độ giữa "gà nhà" LaMDA và ChatGPT. Theo CNBC, để làm được điều này Google lựa chọn một số ví dụ về câu trả lời giữa 2 AI này và đánh giá khả năng của chúng.

Dường như chính Google cũng bất ngờ về khả năng của ChatGPT khi tài liệu nội bộ của công ty cho biết: "Thật tuyệt diệu, ChatGPT tương đương với kỹ sư bậc 3 khi phỏng vấn cho vị trí lập trình." Cho dù vậy, tài liệu không cho biết, liệu LaMDA có làm được như thế hay không.

Ảnh Internet

Một trong các câu hỏi khác dành cho các chatbot này là liệu ChatGPT và AlphaCode- engine lập trình do DeepMind, công ty con của Alphabet lập ra - có thể thay thế các lập trình viên hay không.

"Không, ChatGPT và AlphaCode sẽ không thay thế được các lập trình viên." LaMDA trả lời, đi kèm với lời giải thích rằng "lập trình là một môn thể thao đồng đội" và rằng cho dù các chatbot "có thể giúp các lập trình viên làm việc hiệu quả hơn", nó "không thể thay thế được sự sáng tạo và nghệ thuật cần thiết cho một chương trình lớn".

Câu trả lời của ChatGPT cũng tương tự như vậy. Chatbot này cho biết: "Khó có khả năng ChatGPT hay AlphaCode sẽ thay thế được các lập trình viên" bởi vì chúng "không đủ khả năng thay thế hoàn toàn trình độ và sự sáng tạo của các lập trình viên… lập trình là một lĩnh vực phức tạp cần phải có hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý cơ bản của khoa học máy tính và khả năng thích nghi với kỹ thuật mới."

Khi được yêu cầu viết một kịch bản phim hài hước và dí dỏm về một tên trộm trong cửa hàng nước hoa đang bị nhân viên an ninh thẩm vấn. Trong khi LaMDA viết dưới dạng một kịch bản thì ChatGPT viết dưới dạng văn tường thuật dài hơn và có chiều sâu hơn.

Một câu hỏi khác dành cho các chatbot này : "Ba người phụ nữ đang ở trong một căn phòng. Hai trong số họ đã là mẹ và vừa mới sinh con. Bây giờ cha của bọn trẻ bước vào, vậy tổng số người trong phòng là bao nhiêu?" Câu này ChatGPT trả lời sai khi cho biết có 5 người trong phòng, chỉ có LaMDA trả lời chính xác rằng có 7 người trong phòng.

Tham khảo CNBC, Forbes