Chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn ở mức không lành mạnh

Trước đó, tối 7-12, chất lượng không khí tại Hà Nội đã ở mức ở mức rất xấu, có thời điểm đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm, ảnh hưởng rất không tốt tới sức khỏe.



Nhiều thời điểm trong ngày chất lượng không khí ở Hà Nội duy trì mức xấu. Ảnh: Hải Anh

Sáng nay, theo ứng dụng IQAir, chỉ số chất lượng không khí đã xếp thứ 6 trong danh sách các thành phố, quốc gia/khu vực chính ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới.

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), một số điểm đó ở Hà Nội sáng nay 8-12 cho thấy chất lượng không khí rất xấu như: Đại học Bách khoa cổng Parapol đường Giải Phóng ở mức 175, chất lượng xấu; 556 Nguyễn Văn Cừ ở mức 167, chất lượng xấu.

Dựa trên số liệu quan trắc môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh lân cận, sẽ tiếp tục xuất hiện các hình thái thời tiết bất lợi như nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù… Những điều kiện này làm giảm khả năng phát tán chất ô nhiễm, khiến nồng độ bụi mịn PM2.5 có xu hướng tích tụ, đẩy AQI vượt ngưỡng 150, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Bụi mịn bao phủ tòa nhà. Ảnh: Hải Anh

Ảnh: Hải Anh

Trước tình hình trên, ngành y tế khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện như cay mắt, ho, đau họng… nên hạn chế ra ngoài. Học sinh vẫn có thể hoạt động ngoài trời nhưng cần giảm bớt các hoạt động thể chất kéo dài. Nhóm người nhạy cảm, người mắc bệnh hô hấp, đặc biệt là bệnh hen suyễn, được khuyến nghị hạn chế vận động mạnh và có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn theo chỉ định của bác sĩ.

Thực tế ghi nhận cho thấy trong nhiều ngày qua, người dân Thủ đô dễ dàng cảm nhận rõ tình trạng ô nhiễm khi các tuyến phố thường xuyên chìm trong lớp sương mù trắng đục vào sáng sớm và chiều tối.