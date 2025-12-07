Diễn biến ô nhiễm không khí những ngày tới ở Hà Nội

Từ ngày 27/11 đến hôm nay (7/12), Hà Nội thường xuyên hứng chịu ô nhiễm không khí nghiêm trọng do điều kiện thời tiết bất lợi khiến chất ô nhiễm không khuếch tán được.

Vào những ngày rét khô, xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt, ô nhiễm thường xuyên lên ngưỡng xấu và rất xấu trong khoảng thời gian từ đêm và sáng, về trưa và chiều chất lượng không khí được cải thiện.

Tuy nhiên, những ngày qua, ô nhiễm không khí kéo dài cả ngày lẫn đêm, phổ biến ở ngưỡng xấu khiến thời gian tác động của ô nhiễm không khí đến sức khoẻ cộng đồng gia tăng. Riêng hôm nay (7/12), ô nhiễm kéo dài ở ngày lẫn đêm tại Hà Nội, gây ra tình trạng mù mịt bao phủ.

Theo Hệ thống dự báo chất lượng không khí và cảnh báo sớm cho Hà Nội (tại địa chỉ https://geoi.com.vn/hanoiair), trong khoảng hai ngày đầu tuần (8-9/12), chất lượng không khí Hà Nội có thể được cải thiện với chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình.

Tuy nhiên, trong khoảng 3 ngày giữa tuần (10-12/12), Hà Nội có thể tái diễn tình trạng ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Vào cuối tuần, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng tràn xuống miền Bắc gây mưa rào và dông rải rác, giúp cải thiện chất lượng không khí Thủ đô.

Hà Nội tiếp tục mù mịt trong hôm nay (7/12).

Hà Nội và các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình đang trải qua “mùa ô nhiễm”, thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến khoảng tháng 3 năm sau. Đây là khoảng thời gian điều kiện thời tiết không thuận lợi dẫn đến việc các chất ô nhiễm, chủ yếu là bụi mịn PM 2,5, không khuếch tán được, tập trung khu vực gần mặt đất gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và kéo dài.

Theo Cục Môi trường, có bốn nhóm nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các địa phương lân cận gồm hoạt động giao thông, xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp – làng nghề tái chế và các hoạt động dân sinh (đốt rác, đốt rơm rạ).

Đặt mục tiêu Hà Nội nồng độ bụi mịn giảm 20% vào năm 2030

Trước tình hình ô nhiễm không khí kéo dài ở các đô thị, ngày 19/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, nồng độ bụi PM2,5 trung bình năm vào năm 2030 trung bình năm của Hà Nội đạt dưới 40µg/m³ (giảm 20% so với mức trung bình năm 2024) tại các điểm đo của các trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí quốc gia.

Tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng môi trường không khí (VN_AQI) ở mức tốt và trung bình đạt tối thiểu 80%.

Đối với các tỉnh xung quanh thành phố Hà Nội (gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình), nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 giảm tối thiểu 10% so với mức trung bình năm 2024.

Kế hoạch cũng đặt ra 9 nhóm giải pháp tổng thể để cải thiện chất lượng không khí đô thị, trong đó nhấn mạnh đến việc kiểm soát các nguồn phát thải lớn từ giao thông, xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp – làng nghề tái chế và các nguồn phát thải từ đốt rơm rạ, đốt rác.