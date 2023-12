Chàng trai Quảng Nam ghi tên trong loạt credit phim đình đám The Glory, Celebrity, My Name: Dám đam mê và khát khao vươn mình!

NGUYỄN HỮU PHỤNG

VFX Producer - Studio May

- Sinh năm: 1995

- Quê quán: Quảng Nam

- Xuất hiện trong credit của một số bộ phim Hàn Quốc: The Glory, Celebrity, My Name, The Silent Sea, The Round Up,... với vai trò quản lý dự án hình ảnh và các kỹ xảo, kỹ thuật.