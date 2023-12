Sao Ly - cô gái Đà Nẵng chinh phục học vị Tiến sĩ Đại học Johns Hopkins ở tuổi 30: Rực rỡ là khi được làm điều mình thích!

Xuyên suốt hành trình 7 năm tôn vinh những con người, sự kiện, công trình có ảnh hưởng tích cực và truyền cảm hứng tới cộng đồng, WeChoice Awards đã mang đến nhiều góc nhìn mới đầy tích cực về cuộc sống. Mùa thứ 8 chính thức quay trở lại với chủ đề "Dám đam mê, Dám rực rỡ". WeChoice Awards vẫn sẽ là nơi tìm kiếm nguồn cảm hứng sống đam mê - can đảm cháy rực rỡ, thông qua hệ thống hạng mục giải thưởng đa dạng, đặc biệt là giải thưởng quan trọng nhất: Nhân vật Truyền cảm hứng, bao gồm 10 Nhân vật Truyền cảm hứng và 5 Đại sứ Truyền cảm hứng. 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng độc giả bình chọn dựa trên các đề cử gửi đến cổng đề cử của WeChoice Awards 2023, thông qua website wechoice.vn. 5 Đại sứ Truyền cảm hứng là hạng mục duy nhất hoàn toàn do Hội đồng thẩm định - gồm những nhân vật có uy tín xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau bình chọn. Sự đóng góp, thành tựu của các Đại sứ Truyền cảm hứng mang ý nghĩa to lớn tới cộng đồng, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả mọi người.

“Con gái cần gì học nhiều, ổn định là được rồi” có lẽ là câu nói dường như rất nhiều phái nữ từng nghe khi bày tỏ mong muốn theo đuổi sự nghiệp học hành. Chẳng biết từ bao giờ, nhiều người vẫn nhìn nhận rằng là con gái chỉ cần học vừa đủ, hạnh phúc và ổn định cuộc sống là được.

Nhưng con gái, phụ nữ vẫn có thể làm được tất cả mà! Họ có nhan sắc, tri thức và tự tin sống một cuộc đời rực rỡ với đúng những gì mình đam mê - Sao Ly là một trong những cô gái như vậy.

Ở tuổi 30, Sao Ly đã chính thức trở thành tiến sĩ Y sinh, Đại học Y học Johns Hopkins (Mỹ) - một cột mốc ấn tượng trong hành trình tuổi trẻ theo đuổi sự nghiệp học hành. Nhưng mọi thứ sẽ càng bùng cháy, rực rỡ hơn cả là khi Sao Ly dám bước qua khỏi vùng an toàn của chính mình để bắt đầu cuộc sống mới, tự tin làm những điều bản thân thích.

Nguyễn Thị Sao Ly - sinh năm 1993 Nhận học bổng tiến sĩ trường ĐH Johns Hopkins với mức hỗ trợ tài chính 9,3 tỷ đồng Thành viên chương trình Khoa học cho Thanh Niên của ĐH Stanford năm 2010. Học bổng chương trình Những Nhà Lãnh Đạo Trẻ năm 2011 của ĐH Trinity thuộc ĐH Melbourne, Úc. Giải thưởng học sinh xuất sắc của năm dành cho khoa Toán và khoa Toán năm 2011 của trường trung học The King’s Academy, Sunnyvale, US. Tốt nghiệp top 2 của trường trung học The King’s Academy năm 2012. Giải thưởng thuyết trình cho công trình nghiên cứu về Cách làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Thoái Hoá Võng Mạc Mắt của Học viện Nghiên cứu mắt Jules Stein. Tốt nghiệp điểm cao đứng top 5% trường UCLA Giải thuyết trình hội thảo GTCbio Drug Discovery về đề tài nghiên cứu thuốc có khả năng thuyên giảm những bệnh liên quan đến rối loạn hình thành mạch máu, trong đó có bệnh mù, ung thư và di căn Nhà khoa học cấp cao của công ty dược Intellia Therapeutics của Giáo sư Douglas (người nhận giải Nobel Y học thế giới năm 2020) sáng lập.

Sao Ly

“Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu”

Trước khi tốt nghiệp tiến sĩ, Sao Ly đã được nhiều người biết đến với danh sách thành tích dài dằng dặc. Cô ghi tên mình vào rất nhiều giải thưởng danh tiếng, là cái tên được nhiều trường học săn đón,... Nhiều người đã nghĩ, Sao Ly sẽ đi theo sự nghiệp bác sĩ thế nhưng, lựa chọn nghiên cứu khoa học của cô khiến mọi người đều phải bất ngờ. Bởi rõ ràng, thời gian học rất dài, chưa kể sẽ phải tập trung tìm tòi, đến phòng nghiên cứu, đi thực tập,... khiến mọi người sợ Sao Ly sẽ bỏ lỡ những thứ khác trong cuộc sống. Song, Sao Ly vẫn nhất nhất đi theo con đường mình đã chọn, dám đam mê và đã có thành quả rực rỡ ở hiện tại.

Có một danh hiệu mới, Sao Ly bắt đầu cuộc sống mới của mình, chuyển đến một thành phố khác và làm quen với những điều mà trước kia chưa từng làm. Sao Ly đã chuyển lên thành phố Boston - nơi có nhiều trường Đại học lớn, thuộc tiểu bang Massachusetts. Hiện tại, cô đang là Nhà khoa học cấp cao của công ty dược Intellia Therapeutics của Giáo sư Jennifer Doudna (người nhận giải Nobel Y học thế giới năm 2020) sáng lập.

Sao Ly cho biết cô vốn là người không thích những sự dịch chuyển nhưng khi bắt đầu lại, mọi thứ mang đến một cảm giác thú vị. Cô khởi động lại cuộc sống “xã giao” của mình từ số 0.

“Mình phải cởi mở hơn, tìm cách làm quen bạn bè mới. Mình ít khi chủ động bắt chuyện với người lạ nhưng từ khi sang thành phố mới, mình chủ động hơn trong việc tìm các bạn, anh chị người Việt hoặc những người cùng tần sóng với mình để kết bạn. Mình đi gặp gỡ và ăn uống với những người bạn mới nhiều hơn. Boston là nơi hội tụ những con người tri thức và trình độ cao, nên mình đã rất may mắn có rất nhiều người bạn mới mà mình làm bạn và kết thân được, và mình đã và đang học hỏi ở các bạn rất nhiều!” , Sao Ly kể về hành trình mới của mình.

Mọi thứ rồi sẽ ổn, cứ cố gắng điều tốt sẽ tới

Không chỉ thích học cao hiểu rộng hay đi theo con đường mà nhiều người vẫn bảo “chẳng con gái chút nào”, Sao Ly còn có những sở thích khá mạnh mẽ, đối lập hẳn với vẻ ngoài. Cô sở hữu ngoại hình mỏng manh, xinh đẹp, nhìn là muốn che chở nhưng Sao Ly lại rất mê leo núi, chơi cầu lông,... Cô cho hay mình rất mê thể thao hơn nữa, khi bản thân hoạt động nhiều, Sao Ly cảm thấy thoải mái, rèn luyện được sự kiên nhẫn, tính kiên trì cũng như là tính quyết tâm của chính mình.

Ở cột mốc tuổi 30, có thể nói, Sao Ly đang có tất cả những thứ mà nhiều người mơ ước ở trời Tây: công việc tốt, mối quan hệ tốt, ngày càng xinh đẹp và cuốn hút. Do vậy, Sao Ly không ngần ngại mà gật đầu khi có ai đó hỏi cô có hài lòng với cuộc sống rực rỡ như hiện tại hay không.

“Ly hài lòng chứ, cuộc sống đẹp mà! Và mình đã may mắn hơn biết bao nhiêu người. Nếu mình không hài lòng khác nào mình đang thiếu tôn trọng với bản thân và với những người đã giúp đỡ mình đến được đây. Tất nhiên, hài lòng không có nghĩa là Ly không còn hoài bão hay mục tiêu gì khác trong cuộc sống. Mình vẫn đặt ra những đích đến mới nhưng luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn và đáng tận hưởng” , Sao Ly bày tỏ.

Bên cạnh đó, Sao Ly cho rằng một người vẫn có thể vừa tiến về phía trước, vừa có thể bằng lòng với những gì mình có. Mỗi người sẽ có một cách cân bằng cuộc sống riêng, một đam mê riêng và cả những thế mạnh riêng. Do vậy, Sao Ly bày tỏ mọi người cứ nên dấn thân, đặt ra những mục tiêu và kiên trì thực hiện chúng.

Đối với Sao Ly, quan trọng nhất là bản thân vững tin rằng “everything will be ok" (tạm dịch: mọi thứ rồi sẽ ổn), cứ cố gắng thì điều tốt đẹp cũng sẽ tới.