Chàng trai 21 tuổi nghiện cờ bạc, rối loạn tâm thần: Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân bất ngờ

Bác sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Bách, Trung tâm – Tâm lý lâm sàng Dr MP, cho biết Thiên An (21 tuổi – tên nhân vật đã thay đổi) được bố mẹ đưa đến điều trị tâm lý do có vấn đề rối loạn tâm thần, nghiện cờ bạc.

Bố mẹ Thiên An cho biết cách đây 5 năm, khi mới 16 tuổi, Thiên An quyết định chơi cờ bạc online. Cậu bé khi đó chỉ có một mong muốn: khi thắng lớn sẽ có tiền để bố mẹ không còn cãi nhau về tài chính.

Thiên An nói từ nhỏ, cậu đã thường xuyên chứng kiến bố mẹ cãi nhau về vấn đề tiền bạc. Điều này khiến cho Thiên An muốn tìm cách kiếm tiền để hỗ trợ cho bố mẹ.

Theo bác sĩ Bách, bố của Thiên An cũng thường xuyên lô đề, cờ bạc. Khi bố chơi trúng, có tiền về đưa cho mẹ thì mẹ rất vui vẻ, gia đình đầm ấm. Do vậy, Thiên An nghĩ đánh bài sẽ giúp cậu kiếm nhiều tiền mang về cho bố mẹ để họ vui.

Sau khi Thiên An lao đầu vào con đường cờ bạc được 2 năm thì gia đình phát hiện. Họ phải đi trả nợ cho Thiên An. Tuy nhiên, thời điểm này, bố mẹ không uốn nắn đúng khiến Thiên An càng lao đầu vào con đường cờ bạc. Chàng trai trẻ bị nghiện cờ bạc, không chơi sẽ bứt rứt. Cậu tìm mọi cách để có thể chơi, tính tình gắt gỏng.

Khi Thiên An có những biểu hiện bất thường, gia đình tìm hiểu và quyết định đưa An đi điều trị. Bác sĩ Bách cho biết sau khi điều trị được gần một tuần, Thiên An đã có chuyển biến về tư duy. Qua quan sát, giám sát thì thấy Thiên An không còn tham gia cờ bạc hay các web cá độ bóng đá.

Theo bác sĩ Bách, việc bố mẹ tranh cãi trước mặt con chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con trẻ. Với trường hợp của Thiên An, do sống trong gia đình bố mẹ thường xuyên có những tranh cãi về tiền bạc, bản thân bố cũng có cách kiếm tiền không đúng đã khiến cho cậu bé có những suy nghĩ sai trong việc kiếm tiền.

Tác hại khi bố mẹ thường xuyên tranh cãi trước mặt con

Với những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh bố mẹ hay tranh cãi, các em thường sẽ biểu hiện như sau:

- Đầu tiên, trẻ sẽ trốn né và mất niềm tin vào bố mẹ;

- Thứ hai, trẻ sẽ phản kháng và mang đến niềm tin tiêu cực, cũng như mất niềm tin vào bố mẹ;

- Thứ 3, trẻ sẽ nhìn theo hình tượng của bố mẹ. Nếu hình tượng đó có cách hành xử không đúng sẽ định hình ra nhân cách và cách sống sai cho trẻ.

- Thứ 4, với trẻ rối loạn cảm xúc, phổ tự kỷ, điều này ảnh hưởng rất nặng nề lên nhân cách và cách sống.

- Thứ 5, chỉ số tiếp nhận thông tin của trẻ sẽ kém và không phân tích được hành động của cha mẹ. Từ đó, trẻ có thể mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin gia đình và rồi mất niềm tin vào chính mình.