Chàng sinh viên Y Dược Việt được nữ CEO Thái "chấm": Làm quen gay cấn như phim, 3 ngày sau bay sang "check var"

Sở hữu kênh TikTok Tân và Bowlki thu hút hơn 470.000 lượt theo dõi, cặp đôi Việt - Thái: Minh Tân và Bowlki không chỉ khiến dân tình "lịm tim" bởi ngoại hình cực phẩm mà còn bởi câu chuyện tình yêu "chị ơi, anh yêu chị" đầy ngang trái nhưng cũng vô cùng đáng yêu của hai người.

Nhìn vào những khoảnh khắc ngọt ngào hiện tại, ít ai biết rằng chuyện tình của họ lại bắt đầu từ một tin nhắn tưởng chừng như vu vơ trên mạng xã hội, cùng với vô số những tình huống "dở khóc dở cười", và từ hai con người ở hai đất nước xa lạ lại có thể nên duyên và bên nhau hơn 2 năm.

Chị đẹp chủ động nhắn tin nhưng chàng sinh viên Y Dược "khai gian" tuổi để tiếp tục quen chị

Khi mới quen Bowlki, Tân mới chỉ là một chàng sinh viên Y Dược 23 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng lối nói chuyện duyên dáng. Còn Bowlki (sinh năm 1992), lớn hơn Tân 9 tuổi, khi ấy đã là một mỹ nhân xứ Chùa Vàng, sở hữu hàng trăm ngàn lượt theo dõi và hơn 1.9 triệu lượt thích tại Thái Lan.

Nhớ lại cơ duyên định mệnh, Tân hài hước chia sẻ: "Chắc kiếp trước mình giải cứu thế giới thì kiếp này Bowlki mới thấy Tân ở trên một trang MXH. Trước khi Bowlki nhắn tin cho mình thì cô kể là lúc ấy cũng đắn đo nhiều, vì mặt mình non choẹt mà gu của Bowlki không phải là người trẻ tuổi hơn. Nhưng cuối cùng Bowlki cũng nhắn tin cho mình. Cũng may là Bowlki nhắn thì mới có cơ hội, chứ không nhắn cứ nhìn ảnh trên MXH, không làm gì cả thì làm gì có cơ hội".

Sự thật là chính Bowlki đã chủ động nhắn tin với Tân trước. Dù gu của "chị đẹp" không phải là những chàng trai trẻ tuổi hơn và vẻ ngoài của Tân lúc đó trông "non choẹt", nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định phá lệ.

"Đến giờ vẫn phải cảm ơn 'chị' vì tối đó đã không lơ qua 'anh' mà sống chậm lại, rồi nói xin chào" - Tân tâm sự.

Để ghi điểm với người đẹp, ban đầu Tân đã đánh liều "khai gian" tuổi thật, nói là mình 27 tuổi. Mãi đến khi cả hai nói chuyện nhiều hơn, anh chàng mới dám thú nhận tuổi thực sự là cậu sinh viên học Y mới 23 tuổi.

Về phía Bowlki, ở Thái Lan, cô không chỉ là một hot TikToker đình đám mà còn là một nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn với công việc kinh doanh đang phát triển rực rỡ. Chia sẻ về cơ duyên dẫn đến tin nhắn định mệnh năm ấy, Bowlki tiết lộ một chi tiết vô cùng tâm linh và đáng yêu: Mọi chuyện tình cờ bắt đầu ngay sau một lần cô đi... cầu duyên.

Ngay hôm sau, Bowlki vô tình lạc vào trang cá nhân của Minh Tân. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị thu hút mạnh mẽ bởi vẻ ngoài chững chạc, nam tính và nét điển trai cuốn hút của chàng trai Việt Nam.

Dù gu thường ngày không phải là những người nhỏ tuổi hơn, nhưng dường như "tín hiệu vũ trụ" từ chuyến đi cầu duyên đã mách bảo, khiến Bowlki quyết định phá lệ, "đánh liều" chủ động nhắn tin làm quen trước. Và có lẽ chính "chị đẹp" cũng không ngờ rằng, phút giây liều lĩnh ấy lại mang về cho cô một anh người yêu kiêm "bác sĩ nha khoa riêng" tuyệt vời đến vậy!

Sau vài tuần nói chuyện, chị đẹp bay luôn sang Việt Nam để "check var"

Chỉ sau 2 ngày trò chuyện, chàng sinh viên 23 tuổi bạo dạn đã "bắt" đối phương phải gọi video call. Lý do đằng sau hành động táo bạo này lại vô cùng thực tế: "Sợ bị lừa!".

Tân kể lại cảm giác hoang mang lúc bấy giờ: "Lúc đó mình nghĩ nhỡ đâu là 'đào lửa' (lừa đảo) thì sao. Tự nhiên một ngày vừa ngủ dậy mà còn đang ngáy ngủ, thấy một cô gái có đến mấy trăm ngàn người theo dõi nhắn tin với mình".

Thế nhưng, khi màn hình vừa bật lên, mọi nghi ngờ lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự rung động mãnh liệt. "Trời ơi, người đâu đẹp dã man", tim Tân lúc đó đập thình thịch. Kết quả là đêm đó, dù đang bận rộn ôn thi, chàng sinh viên ấy vẫn mải mê tâm sự cùng chị đẹp đến tận 11 - 12 giờ đêm.

Cách xưng hô của cặp đôi lúc bấy giờ cũng là một điểm nhấn thú vị. Dù nhỏ hơn 9 tuổi, Tân vẫn tự xưng là "anh" và gọi Bowlki là "chị".

Với sự tự tin "mạnh mồm" của một chàng sinh viên 23 tuổi, Tân từng dõng dạc tuyên bố: "Chị ở Thái Lan đợi anh, đợt 30/4 - 1/5 anh có 5 ngày nghỉ lễ để anh qua thăm chị".

Cứ tưởng lời hẹn ước rực rỡ ấy sẽ diễn ra đúng kế hoạch, ngờ đâu Bowlki lại có một nước đi không ai lường trước được: Ngay ngày hôm sau, cô book vé máy bay sang thẳng Việt Nam gặp Tân.

Khi ấy, Tân sốc toàn tập. Ban đầu, anh chàng tưởng rằng cô nàng mê mình quá nên muốn gặp ngay. Nhưng sự thật phũ phàng là Bowlki sang để "check var".

"Lúc đó mình sốc luôn mà. Lúc đó mình còn tưởng cô ấy mê mình quá, muốn sang Việt Nam gặp mình ngay. Nhưng không, cô ấy sang để check mình, xem mình có okie không, nếu không chuyển qua tìm hiểu người khác" - Tân kể lại lần đầu gặp nhau của 2 người.

"Nỗi niềm khó nói" của chàng sinh viên Y Dược 23 tuổi

Chuyến đi 5-7 ngày của Bowlki tại Việt Nam đã tạo ra một tình huống dở khóc dở cười cho chàng sinh viên 23 tuổi có mẹ cực kỳ nghiêm khắc.

Tân ngậm ngùi nhớ lại kiếp nạn của mình: "Các bạn tin được không, con trai 23 tuổi rồi mà đi chơi 11 giờ phải về, giờ còn quen một cô gái người Thái Lan, lại còn quen qua mạng. Nghe hoang đường thật.

Lúc đó chả lẽ mình nói với Bowlki là anh đi với chị đến 11 giờ đêm xong anh lại về nhà với mẹ, xong sáng mai 5 giờ sáng anh lại đi thăm chị. Có khác gì đi thăm người bệnh đâu. Khổ dễ sợ" - Tân kể lại. Những lời bộc bạch chân thật của Tân khiến ai nghe qua cũng phải bật cười.

Hơn 2 năm yêu thương: Chị đẹp xứ Chùa Vàng học tiếng Việt và chọn ở Việt Nam vì chàng sinh viên năm nào

Vượt qua khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ và cả những tình huống tréo ngoe thuở ban đầu, Tân và Bowlki giờ đây đã bên nhau được hơn 2 năm.

Tình yêu đã tạo nên những thay đổi tuyệt vời: Bowlki quyết định sang Việt Nam sinh sống và đang chăm chỉ học tiếng Việt để hòa nhập với quê hương của bạn trai. Trong khi đó, chàng sinh viên Y Dược năm nào giờ đã tốt nghiệp và đương nhiên ngày lễ trọng đại của anh có sự xuất hiện của Bowlki. Giờ đây, Tân chính thức trở thành một bác sĩ nha khoa, kiêm chàng "phi công" vững chãi của chị đẹp xứ Chùa Vàng.

Cả hai không chỉ đồng hành cùng nhau trên con đường phát triển sự nghiệp mà còn vô cùng "tâm đầu ý hợp" từ ngoại hình, gu thời trang cho đến những sở thích cá nhân. Những khoảnh khắc tình bể bình, ngọt ngào của cặp đôi trên mạng xã hội luôn nhận được lượng tương tác "khủng" từ cộng đồng mạng.

Khi đúng người thì tuổi tác hay khoảng cách địa lý cũng chỉ là chuyện nhỏ. Giờ thì cả cõi mạng chỉ đang lót dép ngồi hóng một đám cưới linh đình, chốt sổ cho chuyện tình Việt - Thái siêu đáng yêu này thôi.