Chanel thành lập thương hiệu mới

Vào ngày 9/6 vừa qua, Chanel đã khiến ngành thời trang xa xỉ trở nên sôi động hơn với việc công bố Nevold - một thương hiệu độc lập chuyên về tái chế và quản lý chất thải. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược để giải quyết vấn đề khan hiếm tài nguyên, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Chanel trong việc đối mặt với thực trạng lãng phí của ngành. Thương hiệu mới của Chanel được dẫn dắt bởi Sophie Brocart (cựu CEO Patou), người đã gia nhập đội ngũ Chanel vào tháng 1 năm nay. Mô hình B2B này của Chanel hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho thời trang bền vững.

Mục tiêu và cách thức hoạt động

Nevold - cái tên mang ý nghĩa "never old" (không bao giờ cũ), được tạo ra để tái chế vải thừa, hàng dệt chưa dùng và những sản phẩm không bán được thành các vật liệu mới. Theo Vogue Business , đây không chỉ là một dự án nhỏ lẻ mà là "trụ cột thứ ba" trong hệ sinh thái của Chanel, bên cạnh mảng thời trang chính và bộ phận Métiers d’Art. Điều này cho thấy Chanel đang đặt cược lớn vào tương lai bền vững. Bruno Pavlovsky - Chủ tịch mảng thời trang của Chanel - chia sẻ: "Tài nguyên chất lượng cao ngày càng khan hiếm, và việc truy xuất nguồn gốc minh bạch cũng không hề dễ dàng. Nevold là cách chúng tôi tìm kiếm giải pháp dài hạn, không chỉ cho hiện tại mà cho cả thế hệ sau."

Nevold không dừng lại ở việc tái chế đơn thuần. Dự án này tập trung vào việc tạo ra các vật liệu hybrid - kết hợp giữa nguyên liệu tái chế và nguyên liệu mới, đủ đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thời trang xa xỉ. Nền tảng này còn hợp tác với L’Atelier des Matières (một công ty tháo dỡ và phân loại vật liệu), Filatures du Parc (chuyên gia về sợi tái chế), và Authentic Material (tái chế da) để mở rộng quy mô.

Điểm đặc biệt là Nevold không chỉ phục vụ Chanel mà còn mở cửa cho các thương hiệu khác. Doanh nghiệp này giải quyết vấn đề rác thải của toàn ngành thời trang, mà phần lớn thường do thời trang nhanh gây ra. Tuy nhiên, hàng xa xỉ cũng phải chịu một phần trách nhiệm, khi lượng hàng tồn kho của các tập đoàn hàng đầu trong ngành như Kering và LVMH đã tăng lên hàng tỷ đô trong thập kỷ qua.

Pavlovsky nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng thu gom chất thải từ bất kỳ ai trên thị trường để tạo ra vật liệu mới. Đây là một nền tảng mở, không phải vòng tròn khép kín của riêng Chanel."

Tầm nhìn đầu tư

Theo các nguồn tin, Chanel đã rót từ 50 đến 80 triệu euro (khoảng 2.000 - 3.200 tỷ đồng) vào Nevold. WWD gọi đây là nỗ lực tạo ra một hệ thống khép kín (closed-loop) cho rác thải dệt may, trong khi The Business of Fashion chỉ ra thách thức: làm sao để mở rộng quy mô vật liệu tái chế mà vẫn giữ được chất lượng haute couture. Chanel đang đặt cược lớn vào Nevold để giải bài toán này.

So sánh với LVMH - đối thủ lớn của Chanel, tập đoàn này cũng đang tăng cường đầu tư vào tái chế khép kín, với mức chi khoảng 300.000 euro trong năm nay. Tuy nhiên, Chanel đã đi trước một bước khi biến Nevold thành một thương hiệu độc lập, mở ra cơ hội hợp tác toàn ngành.

Ý nghĩa tác động đối với ngành

Ngành thời trang xa xỉ đang đối mặt với áp lực lớn từ chất thải và quy định mới, đặc biệt ở châu Âu, nơi việc tiêu hủy hàng tồn kho bị hạn chế. Nevold không chỉ giúp Chanel giảm thiểu lãng phí mà còn khuyến khích các thương hiệu khác tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn. Đây là một lời mời gọi hợp tác, như Pavlovsky nói: "Chanel không thể tự mình làm tất cả. Chúng tôi cần sự chung tay."

Với sự đầu tư mạnh mẽ và tư duy mở, Nevold là minh chứng cho tầm nhìn xa của Chanel trong việc định hình lại ngành thời trang, giúp thương hiệu dẫn đầu cuộc chơi bền vững, đặt nền móng cho một tương lai mà thời trang xa xỉ có trách nhiệm.