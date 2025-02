Chán kiện tụng, tỷ phú Elon Musk thẳng thắn hỏi mua OpenAI với giá gần 100 tỷ USD

Trong một diễn biến bất ngờ và kịch tính nhất của cuộc chiến AI tại Thung lũng Silicon, tỷ phú Elon Musk vừa công bố dẫn đầu một liên minh hùng mạnh để hỏi mua OpenAI với mức giá 97,4 tỷ USD, theo tờ The Wall Street Journal. Lời đề nghị này đã được gửi tới hội đồng quản trị của OpenAI vào sáng thứ Hai.

Liên minh do Musk dẫn đầu bao gồm công ty AI xAI của chính ông, cùng với các tên tuổi lớn trong giới đầu tư mạo hiểm như Valor Equity Partners, ông trùm Hollywood Ari Emanuel, và công ty 8VC của nhà đồng sáng lập Palantir, Joe Lonsdale.

Động thái này diễn ra vào thời điểm then chốt của OpenAI. Giám đốc điều hành Sam Altman hiện đang phải xoay xở với nhiều thương vụ lớn: chuyển đổi công ty sang mô hình lợi nhuận, huy động 40 tỷ USD với mức định giá 340 tỷ USD, và triển khai dự án cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD. Đối với Musk, người đồng sáng lập OpenAI với Altman vào năm 2015 trước khi rời đi vào năm 2019, lời đề nghị này thể hiện bước đi táo bạo nhất của ông nhằm thách thức điều mà ông coi là sự phản bội của công ty đối với sứ mệnh ban đầu là phát triển AI một cách an toàn và công khai (điều mà ông hiện đang kiện OpenAI).

"Đã đến lúc OpenAI phải trở lại là nền tảng mã nguồn mở, tập trung vào an toàn vì lợi ích mà nó đã từng," Musk tuyên bố trong một thông cáo do luật sư Marc Toberoff cung cấp cho The Wall Street Journal. "Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó xảy ra."

Lời đề nghị này cũng làm phức tạp thêm kế hoạch chuyển đổi sang mô hình lợi nhuận của OpenAI, vì nhóm của Musk đã hứa sẽ ngang bằng hoặc vượt quá bất kỳ lời đề nghị cao hơn nào. Điều này tạo ra một tình huống khó khăn cho Altman, người hiện đang phải điều hướng các cuộc đàm phán với Microsoft và các bên liên quan khác về vốn chủ sở hữu trong cấu trúc lợi nhuận được lên kế hoạch.

Ngay sau khi tin tức được công bố, ông Altman đã đăng trên X (trước đây là Twitter): "không cảm ơn, nhưng chúng tôi sẽ mua Twitter với giá 9,74 tỷ USD nếu bạn muốn." Ông Musk sau đó đã trả lời dòng tweet này bằng một từ ngắn gọn: "Lừa đảo".

Hiện OpenAI từ chối bình luận về lời đề nghị này. Theo một nguồn tin thân cận, công ty chưa nhận được lời đề nghị chính thức, nhưng ông Altman đã đưa ra phản ứng trên X.

Ông Musk là một trong những người đồng sáng lập và là một trong những nhà đầu tư ban đầu của OpenAI, nhưng đã rời đi sau một cuộc đấu tranh quyền lực. Ông Musk cũng đã tạo ra công ty AI của riêng mình để cạnh tranh trực tiếp với công ty của Altman.

Lời đề nghị không được yêu cầu này xuất hiện khi OpenAI chuẩn bị hoàn tất một thỏa thuận huy động vốn trị giá 40 tỷ USD, điều này sẽ gần như nhân đôi định giá của công ty chỉ sau bốn tháng. Vòng huy động vốn mới này, do tập đoàn Nhật Bản SoftBank dẫn đầu, định giá OpenAI ở mức 300 tỷ USD, theo ba người quen thuộc với thỏa thuận này. Thỏa thuận này sẽ biến OpenAI thành một trong những công ty tư nhân có giá trị nhất trên thế giới, cùng với công ty tên lửa SpaceX và ByteDance, nhà sản xuất TikTok.

SoftBank sẽ đầu tư tới 40 tỷ USD vào OpenAI, với các nhà đầu tư khác cung cấp khoảng một phần tư tổng số tiền, những người này cho biết. (The New York Times đã kiện OpenAI và đối tác của họ, Microsoft, vì cáo buộc vi phạm bản quyền nội dung tin tức liên quan đến hệ thống AI. Hai công ty đã bác bỏ các cáo buộc của vụ kiện.)