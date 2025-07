Chân dung nữ giám đốc quỹ đầu tư lớn nhất thế giới bị bắn chết tại trung tâm tài chính New York

Ngày 29/7, tiếng súng vang lên giữa trái tim tài chính New York đã cướp đi bốn sinh mạng. Trong số đó có Wesley LePatner, 44 tuổi – nữ lãnh đạo cấp cao của Blackstone, người được xem là hình mẫu hiếm hoi trên Phố Wall khi dung hòa xuất sắc giữa sự nghiệp, gia đình và cộng đồng.

LePatner giữ vị trí Global Head of Core+ Real Estate và CEO của Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) – quỹ bất động sản trị giá 53 tỷ USD tổng tài sản thực (NAV) và vốn hóa 275 tỷ USD.

Gia nhập Blackstone năm 2014 sau hơn một thập kỷ tại Goldman Sachs, cô được biết đến không chỉ bởi hồ sơ sự nghiệp lấp lánh mà còn vì tấm lòng ấm áp, tinh thần cố vấn và khát khao nâng đỡ phụ nữ trong ngành tài chính vốn do nam giới thống trị.

Tốt nghiệp xuất sắc từ Yale, Wesley không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong các hoạt động cộng đồng.

Cô là thành viên hội đồng quản trị của UJA-Federation of New York, Yale University Library Council, đồng sáng lập Altneu Synagogue và vừa gia nhập hội đồng bảo tàng Metropolitan Museum of Art đầu năm nay.

"Cô ấy không chỉ là một nhà lãnh đạo tài năng mà còn là một trái tim nhân hậu luôn muốn tạo giá trị vượt ra ngoài lợi nhuận," Max Hollein, giám đốc bảo tàng, chia sẻ.

Bạn bè và đồng nghiệp thường mô tả Wesley là một "bất thường" trên Phố Wall – một người phụ nữ không chỉ xuất chúng trong công việc mà còn tận tâm với gia đình và cộng đồng. Cô chứng minh rằng có thể đạt được thành công tột bậc mà vẫn duy trì được sự cân bằng đáng ngưỡng mộ giữa công việc, cuộc sống và các hoạt động xã hội.

"Wesley là một người đặc biệt theo mọi cách – cá nhân, chuyên nghiệp và từ thiện," tổ chức UJA-Federation of New York chia sẻ trong một tuyên bố, nhấn mạnh rằng những thành tựu của cô càng đáng nể hơn khi là một phụ nữ trong một lĩnh vực truyền thống do nam giới thống trị.

Bên cạnh hào quang sự nghiệp, Wesley là một người mẹ tận tụy và người vợ yêu thương. Cô gặp chồng mình, Evan LePatner, ngay ngày đầu tiên tại Yale. Hai người có với nhau một con gái tuổi teen và một cậu con trai học lớp 7.

Một đồng nghiệp cũ nhớ lại: "Chúng tôi đã chứng kiến cô ấy đặt ra những ranh giới lành mạnh để vừa nuôi dưỡng sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình – điều hiếm có trên Phố Wall."

Wesley LePatner không chỉ thành công cho riêng mình; cô còn là người truyền cảm hứng và cố vấn cho vô số phụ nữ trong ngành tài chính. Blackstone đã tự hào quảng bá cô như một hình mẫu, một vị trí mà cô luôn trân trọng và phát huy.

Cô thường xuyên xuất hiện trong các buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên để khuyến khích phụ nữ vươn lên trong một ngành nghề do nam giới chiếm ưu thế.

"Mục tiêu là để bạn nắm bắt sự thay đổi," cô từng nói với đám đông tại một hội nghị dành cho phụ nữ trong lĩnh vực bất động sản.

Đối với những đồng nghiệp cũ tại Goldman Sachs, Wesley là một người bạn và một người thầy.

Joe Sumberg, một đồng nghiệp cũ, chia sẻ rằng Wesley đã đạt được sự thăng tiến vượt bậc tại hai trong số các công ty tài chính danh giá nhất Phố Wall trong khi vẫn "nâng đỡ tất cả mọi người xung quanh cô."

Cô đã cho mọi người thấy cách để xuất sắc trong kinh doanh và xây dựng một cuộc sống gia đình trọn vẹn, đặc biệt là đối với những người mẹ đi làm.

Gia đình LePatner đã bày tỏ sự đau buồn khôn tả: "Cô ấy là người vợ, người mẹ, người con, người chị và người thân yêu thương nhất, đã làm phong phú cuộc sống của chúng tôi theo mọi cách có thể tưởng tượng được. Đối với rất nhiều người khác, cô ấy là một người bạn thân yêu, trung thành và quan tâm, một chuyên gia và đồng nghiệp đầy nghị lực và tài năng phi thường."

Blackstone gọi LePatner là "hiện thân của những gì tốt đẹp nhất công ty có được: tài năng, nhiệt huyết, ấm áp và hào phóng." Bạn bè và đồng nghiệp thì nhớ đến cô như một nhà lãnh đạo khiêm nhường, đầy cảm hứng, "người mà ai cũng muốn đi theo."

Hiện vụ thảm kịch này vẫn đang được điều tra và dù tiếng súng tại 345 Park Avenue đã dập tắt một cuộc đời ở đỉnh cao, nhưng di sản Wesley LePatner để lại – từ những dự án tỷ USD đến những bài học về lòng nhân ái và cân bằng cuộc sống – sẽ còn vang vọng.

Giữa thế giới tài chính khắc nghiệt, câu chuyện của cô trở thành lời nhắc rằng đằng sau những con số là những con người và đôi khi, giá trị vĩnh cửu không nằm trên bảng cân đối kế toán mà trong trái tim những người được cô chạm đến.

*Nguồn: NYT, Fortune, BI