Chân dung người mẹ giữ rịt lấy con trai, không có cái kết ngôn tình nào cho cô gái yêu "cục vàng" của họ!

Huỷ theo dõi, hờn dỗi công khai, ghẻ lạnh với bạn gái của con



Chiều 4/7, Nine Naphat tổ chức họp báo xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Lý do mà tài tử Thái Lan đưa ra là "do bản thân tôi chưa quản lý và xử lý ổn thỏa các mối quan hệ" đồng thời khẳng định mẹ mình không phải nguyên nhân như tin đồn. Song cũng chính Nine lại nói thêm rằng mình đã dàn xếp giữa mẹ ruột và Baifern, làm dấy lên làn sóng mỉa mai rằng anh chàng là "mama boy Thái Lan", nghe lời mẹ chia tay bạn gái,...

Nội tình thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết nhưng rõ ràng, những chia sẻ của Nine Naphat một lần nữa khiến netizen bàn tán về chủ đề không mới nhưng chưa bao giờ hết hot: Vì mẹ anh bắt chia tay!

Trong suốt hành trình yêu đương của Nine Naphat và Baifern Pimchanok, mẹ anh - bà Pimpaka Siangsomboon (Moo) thường xuyên được nhắc đến. Không phải với thái độ tích cực hay vui vẻ, bà Moo được cho là người chắn đường tình yêu của con trai bằng những hành động khá cực đoan: huỷ theo dõi, ghẻ lạnh bạn gái của con ra mặt, hờn dỗi công khai, "dứt tình" với con trên MXH,...

"Lớn chuyện rồi đó, ai hủy theo dõi ai? Rồi sao? Không có người con trai nào tự nhiên bỏ theo dõi mẹ mình cả. Là tôi tự hủy theo dõi, từ bạn bè cho đến đội ngũ nhân viên của Nine. Chuyện này xảy ra được mấy tuần rồi, bây giờ mọi người mới biết à?" - bà Moo từng tuyên bố.

Dù Nine và Baifern luôn trấn an dư luận rằng mối quan hệ của họ với bà Moo vẫn bình thường nhưng từ sau vụ huỷ theo dõi vào tháng 8/2023, bà Moo tuyệt đối không đăng ảnh con trai lên Instagram cá nhân nữa. Trong khi từ trước đó, có thể xem đây là một người phụ nữ "nghiện" con, đăng tất tần tật hình ảnh của con trai tại sự kiện, chiến dịch quảng cáo,...

Ngay đến ngày cặp đôi chia tay, dù không xuất hiện trực tiếp nhưng bà Moo vẫn "có mặt" thông qua mô tả của Nine: "Mẹ tôi rất giỏi và tôi đã sống với mẹ từ nhỏ".

Chỉ một câu ngắn gọn cũng phần nào thể hiện ảnh hưởng của bà Moo đến cuộc sống của con trai. Bà Moo đã dành cả cuộc đời cho Nine và ngược lại, Nine xem mẹ là tất cả đối với mình. Thời Nine mới bước chân vào showbiz, 2 mẹ con như hình với bóng, luôn theo sát nhau tại các sự kiện. Nine luôn là cậu con trai ngoan ngoãn, vâng lời của bà Moo còn bà luôn mạnh mẽ và sẵn sàng làm mọi thứ để con trai có được những điều tốt đẹp nhất.

Sự xuất hiện của Baifern được cho là có tác động không nhỏ đến mối quan hệ của 2 mẹ con vì Nine phải san sẻ thời gian cho cả mẹ và bạn gái. Thực lòng mà nói, không phải người mẹ nào cũng dễ dàng chấp nhận và làm quen với chuyện này. Chính từ đây, cư dân mạng cho rằng bà Moo đã gây sức ép để con trai phải chia tay, "vì mẹ anh bắt chia tay" trở thành bình luận được nhắc đến nhiều nhất phía dưới những bài đăng liên quan đến câu chuyện này.

Yêu và cưới một người đàn ông bị mẹ giữ rịt lấy khổ đến thế nào?

Trong thực tế, những người mẹ theo tuýp quyền lực, có tác động đến cuộc sống của con cái là không hề hiếm gặp. Họ thường quyết định mọi thứ lớn nhỏ trong nhà, việc phản kháng của con cũng như các thành viên khác là điều khó chấp nhận nên chỉ còn cách im lặng hoặc nghe lời, nhằm tránh khỏi rắc rối.

Con gái khi gả vào gia đình như vậy thường đồng nghĩa với việc lấy một người chồng không gánh nổi trách nhiệm, sống với một người mẹ chồng độc đoán.

Gã chồng tồi Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) trong Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) - phim truyền hình Hàn Quốc từng gây sốt hồi đầu năm nay là một ví dụ. Anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ, không có từ "độc lập" trong từ điển. Đương nhiên anh ta cũng không biết cách tự chăm sóc bản thân và không nghĩ mình phải làm việc nhà vì đã có mẹ lo hết. Từ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, nấu ăn,... những việc này anh ta đều không thể làm được.

Sau khi kết hôn, bạn đoán xem ai sẽ nhận trách nhiệm xử lý những công việc này từ mẹ chồng? Còn ai khác ngoài cô con dâu Kang Ji Won (Park Min Young)? Thậm chí cô còn phải vừa đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà chồng vừa làm việc nhà đến kiệt sức mà vẫn bị mẹ chồng mắng nhiếc vì chưa sinh con.

Park Min Hwan nghỉ việc, ở nhà chơi game và để vợ nuôi

Một người mẹ quá quyết đoán và mạnh mẽ sẽ luôn là cái bóng bao trùm lên con trai mình, chỉ muốn giữ con trai trong vòng kiểm soát của bản thân. Những câu cửa miệng của người con trai sẽ thường là: "Mẹ anh nói", "Mẹ anh không dễ dãi", "Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho anh, chúng ta nên nghe lời mẹ",...

Có một sự thật bất thành văn: Khi bạn có xung đột với mẹ chồng/mẹ bạn trai, kết cục có lợi sẽ luôn nghiêng về phía mẹ. Nếu người đàn ông vẫn còn một chút quan tâm thì có thể khuyên bạn nên nhịn mẹ một chút còn nếu đó là người thờ ơ thì rất tiếc, bất kể chuyện thế nào thì bạn vẫn sẽ luôn sai, không có một cái kết ngôn tình nào dành cho bạn. Câu chuyện của Mai (Phương Anh Đào) trong bộ phim cùng tên từng gây bão vừa qua là ví dụ.

Bà Đào (Hồng Đào) chỉ có mình Sâu (Tuấn Trần) nên cậu quý tử này là cả thế giới của bà. Vì Sâu, bà sẵn sàng làm mọi thứ mà mình cho là tốt nhất cho con, bao gồm cả chi phối chuyện yêu đương của con.

Dù có yêu thương và thân thiết với Mai cỡ nào, biết Mai là người tốt ra sao và thậm chí còn khích lệ Mai "hãy yêu đi, đời ngắn lắm" thì bà Đào vẫn ngăn cản mối tình của Sâu và Mai. Bởi lẽ hơn ai hết bà Đào hiểu rõ xuất thân và quá khứ của Mai; bà Đào lo lắng, yêu thương và mong muốn con có một tương lai tốt đẹp. Vì vậy người mẹ này sẵn sàng "chà đạp" mối quan hệ xã hội để "cứu lấy" tương lai đứa con mà bà vẫn cho là có lớn mà không có khôn.

Kết cục cuối cùng không khó đoán, ngay cả khi Sâu có nổi loạn chống đối hay Mai có khóc hết nước mắt thì bà Đào cùng với sự sắp đặt của mình vẫn chiến thắng: Sâu lấy một người phụ nữ khác, trẻ đẹp và đúng mong muốn của bà. Cuối cùng Mai là người phải từ bỏ và cũng là người tổn thương nhất!

___

Trước khi kết hôn không chỉ cần quan tâm đến đối phương mà còn phải xem xét tính cách cha mẹ của đối phương, mối quan hệ giữa họ thế nào.

Tính cách và mối quan hệ của bố mẹ như một tấm gương, ở mức độ nào đó, sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành và hình thành tính cách của con cái. Liệu người mà bạn muốn gắn bó cả đời có thể phát triển giống như bố mẹ trong tương lai không?

Dù chuyện này không phải là lý do duy nhất để đồng ý hay từ chối kết hôn với ai đó nhưng ít nhất nó là cơ sở để chúng ta, nhất là con gái đánh giá xem chàng trai có xứng đáng để mình giao phó cả đời hay không.

