Chân dung nam diễn viên sụp đổ hình tượng

Tác phẩm đầu tay của anh là Chuyện tình hồ ly (The fox with nine tails) năm 1994, tiếp đến là Những tay đua kiệt xuất (The dream racers), Beat (Nhịp đập) năm 1997, Hoa cúc dại, City of the rising sun, Born to Kill, Shanghai grand, The restless, The King… Bên cạnh đó nam diễn viên sở hữu gia tài giải thưởng đồ sộ, là nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Hàn suốt ba thập kỷ qua.