Dấu ấn đặc biệt của đạo diễn Hoàng Nhật Nam tại Chung kết Mr World 2024

Vào tối 23/11, Chung kết cuộc thi Mr World đã chính thức diễn ra tại Phan Thiết. Sau những phần thi quan trọng, đại diện Puerto Rico đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Vị trí Á vương 1 thuộc về Phạm Tuấn Ngọc (Việt Nam). Đại diện Tây Ban Nha được xướng tên cho ngôi vị Á vương 2. Danh hiệu Á vương 3 thuộc về đại diện Angola.

Bên cạnh phần thi đầy cam go của các Nam vương, khán giả còn bày tỏ sự xúc động trước màn tôn vinh các cựu chiến binh đến từ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công ở Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoảnh khắc đặc biệt này diễn ra sau khi thí sinh Mr World hoàn thành toàn bộ phần thi. Đại diện Puerto Rico thể hiện ca khúc You Raise Me Up nhằm gửi gắm thông điệp xã hội chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sự xuất hiện của 15 thương binh ở Trung tâm nuôi dưỡng Thương binh và người có công Long Đất trên sân khấu Mr World khiến khán giả xúc động. Phía dưới khán đài, toàn bộ khán giả, các khách mời, giám khảo đã cùng đứng lên để bày tỏ sự tri ân với những người lính, cựu chiến binh anh hùng của Việt Nam.

Chung kết cuộc thi Mr World để lại dấu ấn với màn tôn vinh các cựu chiến binh đến từ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên sân khấu, 15 thương binh ở Trung tâm nuôi dưỡng Thương binh và người có công ở Long Đất xuất hiện khiến khán giả xúc động

Đại diện Puerto Rico thể hiện ca khúc You Raise Me Up nhằm gửi gắm thông điệp nhân văn

Chia sẻ về tiết mục này, Hoàng Nhật Nam - đạo diễn đêm chung kết Mr World cho biết đã nảy ra ý tưởng mời 15 cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu đến tham dự đêm chung kết sau phần thi Beauty With a Purpose.

Trước đó, nhóm thí sinh Nam vương Thế giới có dự án nhân ái trao quà và mang đến những điều thiết thực cho hội cựu chiến binh. "Tôi có nói với bà Julia Morley - Chủ tịch Quỹ Beauty with a Purpose - ý tưởng tiết mục biểu diễn của đại diện Puerto Rico có sự xuất hiện của các cựu chiến binh Việt Nam. Thế hệ trẻ ngày nay được sống trong hòa bình, được chắp cánh ước mơ nhờ những hy sinh của thế hệ đi trước.

Ca khúc You Raise Me Up có phần gợi lên thông điệp sự nâng đỡ cho thế hệ hôm nay đều đến từ quá khứ. Tôi thấy đó là điều xúc động và rất đáng tự hào. Nhìn thấy những cựu chiến binh đường xá xa xôi đến cùng xe lăn, xuất hiện trong đêm chung kết khiến tôi nghẹn ngào", đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chính là người đứng sau dàn dựng, lên ý tưởng cho tiết mục đặc biệt này

Đông đảo khán giả, khách mời đồng loạt đứng lên để bày tỏ sự tri ân với những người lính, cựu chiến binh anh hùng của Việt Nam

Sau tiết mục You Raise Me Up, thương binh Nguyễn Công Thắng cho biết ông cảm thấy vinh dự và vui mừng khi được tham gia một sự kiện toàn cầu. Ông chia sẻ đã tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi và bị thương tại chiến trường Campuchia.

"Tôi đã lập gia đình, có vợ con, các cháu đã lớn khôn, cuộc sống hạnh phúc. Tôi đến đây để truyền thông điệp yêu hòa bình: ‘Anh ta đã lập gia đình, có vợ con và cháu nội cháu ngoại, cuộc sống hạnh phúc’. Thông qua việc xuất hiện trên sân khấu, tôi cũng muốn chia sẻ đằng sau hòa bình là sự hy sinh của nhiều thế hệ cha anh", thương binh Nguyễn Công Thắng chia sẻ.

Khoảnh khắc này tại cuộc thi Mr World được đông đảo khán giả đánh giá vô cùng ý nghĩa. Đây như một cách để thể hiện sự tri ân, ghi nhận những hy sinh cao cả của thế hệ đi trước đã góp công to lớn cho sự hòa bình độc lập hiện nay.