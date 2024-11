Ca sĩ Tố My đăng clip tự "tác động" mũi để chứng minh mũi xịn không dao kéo

Tố My đập tan tin đồn "sửa nát mặt"

Tố My chia sẻ: "Nghe đồn My "dao kéo" nát mặt? Nhưng chị em nào từng làm mũi sụn thì chắc nhìn clip là biết mũi thật hay giả ngay, đúng không nè? Một cái lắc nhẹ cũng đủ trả lời tất cả". Bên dưới video, nhiều người để lại bình luận cho biết "không nhịn được cười" trước cách "đập tan" tin đồn của Tố My. Một số người quen, bạn bè, fan ruột của cô cũng cho biết "sẵn sàng làm chứng" về vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Tố My cho biết: "Thật ra, My nghĩ làm đẹp là quyền của mỗi người, miễn sao họ cảm thấy tự tin và hạnh phúc với bản thân. Riêng My, My làm đẹp bằng nhiều phương pháp hiện đại và an toàn, nhưng tuyệt đối không dao kéo vì My rất nhát gan và sợ đau.

Ngoại trừ hàm răng, My có làm răng sứ để nụ cười rạng rỡ hơn, còn lại tất cả đều là sự chăm sóc tự nhiên kết hợp công nghệ cao. Những lời đồn đoán, My chỉ xem là chuyện bên lề, không để chúng ảnh hưởng đến tinh thần hay cuộc sống của mình".

Chia sẻ với truyền thông, Tố My cho biết cô rất quan trọng chuyện chăm sóc bản thân. Ngoài làm răng sứ, nữ ca sĩ còn sử dụng các liệu trình công nghệ cao như nâng cơ trẻ hóa, chăm sóc da chuyên sâu tại Tomy's Secret - cơ sở mà Tố My rất tâm huyết đầu tư. Đây đều là những phương pháp không xâm lấn, vừa an toàn vừa hiệu quả, giúp Tố My tự tin giữ gìn nhan sắc lâu dài.

Tố My cho biết bản thân cô là người biết chăm sóc bản thân

Bên cạnh đó, "ngọc nữ bolero" duy trì chế độ ăn uống cân bằng, uống nhiều nước và hạn chế tối đa đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ. Nữ ca sĩ cho biết cô không kiêng khem quá mức mà chỉ chọn ăn vừa đủ và tốt cho sức khỏe, ưu tiên các món lành mạnh như rau xanh, trái cây và hạn chế đường, đồ ngọt.

Về tập luyện, nữ ca sĩ thường chạy bộ nhẹ nhàng trên máy tập tại nhà và các bài tập nhẹ nhàng để duy trì vóc dáng và tinh thần thoải mái. "Đối với My, việc chăm sóc bản thân là cả một hành trình."Vẻ đẹp không chỉ đến từ bề ngoài mà còn từ sức khỏe bên trong" - ca sĩ nói.

Bận rộn đi hát, làm sản phẩm, kinh doanh, Tố My cho biết quỹ thời gian của cô luôn kín lịch, nhưng cô luôn biết cách ưu tiên rõ ràng.

Cô có những phương pháp chăm sóc hiệu quả

Chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp phụ nữ hiện đại, Tố My cho rằng: "Phụ nữ hiện đại không chỉ cần tự tin mà còn nên biết chăm chút cho bản thân. Làm đẹp không chỉ là để người khác ngắm, mà trước hết là để chính mình cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn. Đầu tư cho nhan sắc là một cách để yêu thương chính mình và điều đó hoàn toàn xứng đáng".