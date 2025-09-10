Chân dung MC - Trainer Đồng Thoại: Gương mặt "đa tài" của truyền hình và cộng đồng

MC - BTV Đồng Văn Thoại

Hành trình khẳng định vị thế trong ngành truyền thông

MC Đồng Thoại, tên đầy đủ là Đồng Văn Thoại, là một MC 9X đã sớm khẳng định vị thế trong làng MC Việt Nam. Với phong cách dẫn dắt linh hoạt, cuốn hút, anh trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện lớn trên toàn quốc, từ các chương trình gala dinner đến team building của những tập đoàn uy tín trong và ngoài nước như Television Malta, Pepsi, Nissan Việt Nam…

Anh bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là sinh viên, tham gia các hoạt động dẫn chương trình tại trường để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đến năm 2016, anh chính thức bước vào con đường MC sự kiện chuyên nghiệp, gặt hái thành công và xây dựng được uy tín trong ngành.

Năm 2022, sự nghiệp của anh tiếp tục thăng hoa khi trở thành MC – BTV chính thức tại Đài Truyền hình Hà Nội. Với kinh nghiệm dẫn dắt đa dạng, anh nhanh chóng khẳng định năng lực ở nhiều thể loại chương trình, đặc biệt là các bản tin thời sự và chính luận. Anh đã chứng minh bản lĩnh của một người làm truyền thông khi trực tiếp tác nghiệp trong bối cảnh khắc nghiệt của bão số 3 – Wipha, đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác, kịp thời đến khán giả.

Không chỉ thành công ở mảng sự kiện, Đồng Thoại còn gắn bó sâu sắc với truyền hình. Anh cộng tác với nhiều đài lớn như Truyền hình Hà Nội 1, H2, VTV3, VTV6, HTV1, HTV9, VTVcab… Đồng thời, anh là biên tập viên của Tạp chí Thể thao và Cuộc sống, nơi các bài viết của anh luôn được độc giả đón nhận và đánh giá cao.

MC Đồng Thoại tại Đài Truyền Hình Hà Nội

Đóng góp nổi bật trong các dự án giáo dục và cộng đồng

Không chỉ là MC chuyên nghiệp, Đồng Thoại còn tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và cộng đồng, thể hiện lý tưởng sống hướng về xã hội.

Anh đồng hành xuyên suốt cùng chương trình Trạng nguyên tuổi 13 – sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh THCS. Bằng sự dẫn dắt khéo léo và tinh thần truyền cảm hứng, anh giúp học sinh không chỉ rèn luyện kiến thức mà còn phát triển bản lĩnh sân khấu và tư duy phản biện.

Ngoài ra, anh còn tham gia Thắp sáng những ngôi sao buổi sớm – chương trình ươm mầm tài năng nhí. Ở đây, anh không chỉ là MC dẫn dắt mà còn là người đồng hành, khích lệ các em tự tin theo đuổi đam mê.

Người thầy của thế hệ MC trẻ - Hành trình trao giá trị

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một MC tài năng, Đồng Thoại từng rất nhút nhát. Chính từ trải nghiệm vượt qua giới hạn bản thân, anh đã nhận ra giá trị của việc rèn luyện và quyết định trở thành một người thầy, một trainer giúp đỡ các bạn trẻ có cùng đam mê.

Năm 2020, với tâm huyết dành cho nghề, Đồng Thoại đã xây dựng chương trình huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng thuyết trình, sân khấu và MC. Tại đây, anh chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, giúp các bạn trẻ xây dựng nền tảng vững chắc để tự tin bước vào nghề.

Với kinh nghiệm gần một thập kỷ, Đồng Thoại đã trở thành một trong những nhà đào tạo kỹ năng mềm uy tín tại Hà Nội. Các khóa học chuyên sâu về MC, livestream, thuyết trình… do anh xây dựng đã giúp hàng trăm học viên định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân và tự tin bước ra sân khấu.

Hiện tại, anh còn hợp tác với nhiều dự án lớn của Đài Truyền hình Việt Nam, như chương trình Đẹp 24/7 trên VTV3, tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng và khẳng định thương hiệu cá nhân.

Hình mẫu của sự nỗ lực và bản lĩnh của MC - BTV trong thời đại số

Từ một chàng trai rụt rè, anh đã không ngừng bứt phá, học hỏi và vươn lên để trở thành một MC tài năng, một nhà đào tạo uy tín và một doanh nhân trẻ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Đồng Thoại xây dựng hình ảnh một người làm truyền thông văn minh. Anh chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp và câu chuyện truyền cảm hứng, thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của một người làm nghề trong thời đại mới.

Có thể thấy, với tài năng, sự nỗ lực và lý tưởng sống nhân văn, MC – BTV Đồng Thoại không chỉ là một người dẫn chuyện xuất sắc mà còn là hình mẫu lý tưởng, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Link facebook nhân vật: https://www.facebook.com/mcdongthoai