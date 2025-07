Chân dung kỹ sư trưởng thiên tài của Honda, được ví như "Kakashi của làng lá" bước ra từ truyện tranh Naruto

Trong thời đại mà công nghệ đang định nghĩa lại ngành ô tô, Honda – tập đoàn xe Nhật nổi tiếng với sự bền bỉ và thực dụng – đang lặng lẽ chuyển mình trở thành một "gã khổng lồ công nghệ" đúng nghĩa. Với bối cảnh đó, một cái tên nổi lên như một "bộ não" chiến lược phía sau: Shotaro Odate – kỹ sư trưởng đứng đầu dự án phát triển hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) của Honda.

Không phải CEO, không phải nhà thiết kế nổi tiếng hay gương mặt đại diện truyền thông, Odate lại chính là người âm thầm thiết kế nên những "trợ lý thông minh" ngồi sau tay lái – những hệ thống mà ngày nay chúng ta gọi là Honda SENSING 360+.

Dù là một kỹ sư, Odate lại thu hút sự chú ý bất ngờ từ cộng đồng mạng với ngoại hình "chất" hiếm thấy trong giới kỹ thuật: mái tóc dựng đứng, dáng vẻ gọn gàng, phong cách như nhân vật bước ra từ anime Naruto. Trên mạng xã hội, ông được ví như "Kakashi của Honda" – một hình tượng bất đắc dĩ, nhưng rất truyền cảm hứng.

Tư duy chiến lược

Shotaro Odate không nổi tiếng vì phát biểu trước công chúng hay xuất hiện trong những chiến dịch tiếp thị. Nhưng với hơn 250 bằng sáng chế, cùng vai trò then chốt trong việc phát triển các công nghệ như cảm biến điện dung trên vô-lăng, dây đai an toàn tự động, hệ thống điều khiển bán tự động, ông chính là người tạo nên "trái tim công nghệ" giúp Honda bước vào kỷ nguyên xe thông minh.

Công nghệ Honda SENSING 360+, ra mắt lần đầu vào năm 2022, không đơn thuần là một bộ phanh tự động hay cảnh báo lệch làn.

Dưới bàn tay Odate, hệ thống này trở thành một nền tảng bán tự động hóa thực thụ, cho phép xe tự động chuyển làn đường, duy trì khoảng cách và tốc độ an toàn với xe phía trước, giữ làn và điều chỉnh vô-lăng mà không cần tiếp xúc tay trong thời gian ngắn và chủ động nhận diện vật cản và phản ứng trong thời gian thực.

Để làm được điều đó, nhóm của ông đã đi trước nhiều đối thủ khi phát triển cảm biến điện dung thông minh – có thể nhận diện liệu tay người lái có đang đặt lên vô-lăng hay không, phân biệt được "chạm vật lý" với "chạm thoáng qua", từ đó điều chỉnh chế độ điều khiển bán tự động. Công nghệ này hiện đang được nhiều hãng xe khác học hỏi.

Dưới ảnh hưởng của Odate, Honda đã có bước tiến vững chắc về mặt xếp hạng an toàn toàn cầu. Hàng loạt mẫu xe sử dụng Honda SENSING như Accord, CR-V hay ZR-V đều đạt 5 sao Euro NCAP hoặc Top Safety Pick+ từ IIHS Mỹ.

Quan trọng hơn, Odate giúp Honda định hình lại giá trị thương hiệu: từ "chiếc xe Nhật bền bỉ" thành "xe Nhật thông minh – bảo vệ bạn và gia đình bạn".

Sáng chế do Shotaro Odate và nhóm của ông nắm giữ không chỉ mang lại lợi ích kỹ thuật. Đó còn là vũ khí sở hữu trí tuệ chiến lược giúp Honda tránh các vụ kiện bản quyền trong ngành xe điện tự hành khốc liệt, đồng thời có thể trở thành nguồn cấp phép (licensing) tiềm năng trong tương lai.

Trong bối cảnh nhiều startup xe điện lao vào cuộc đua AI và cảm biến mà thiếu hệ sinh thái an toàn đầy đủ, Honda – nhờ nền tảng công nghệ vững chắc của Odate – đang trở thành đối tác đáng tin cậy, từ đó mở ra cánh cửa liên minh với các tập đoàn công nghệ và nhà cung ứng quốc tế.

Tầm ảnh hưởng của Shotaro Odate không chỉ dừng lại ở các sản phẩm hiện hành. Với tư cách là Kỹ sư trưởng, ông có vai trò then chốt trong việc định hình chiến lược công nghệ dài hạn của Honda. Tầm nhìn của ông về một tương lai lái xe an toàn hơn, thậm chí là tự chủ, đã và đang định hướng các hoạt động nghiên cứu và phát triển của công ty. Ông là người tiên phong trong việc tích hợp các hệ thống phức tạp, từ cảm biến, camera đến phần mềm xử lý dữ liệu, nhằm tạo ra những trải nghiệm lái xe an toàn và thuận tiện hơn.

Những công trình của Odate đã giúp Honda xây dựng một nền tảng vững chắc cho các thế hệ xe tiếp theo, nơi công nghệ ADAS sẽ ngày càng thông minh và can thiệp sâu hơn vào quá trình lái xe. Điều này không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà còn là bước đệm quan trọng cho Honda trong việc tiến tới mục tiêu "không có tai nạn giao thông" và phát triển các giải pháp di chuyển tự động hoàn toàn.

Shotaro Odate không phải là cái tên xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo, nhưng những đóng góp của ông là không thể phủ nhận. Với khối óc sáng tạo, khả năng lãnh đạo kỹ thuật và niềm đam mê không ngừng nghỉ với an toàn, ông đã và đang là một trong những nhân tố quan trọng nhất định hình sự phát triển của công nghệ ADAS tại Honda.

*Nguồn: Tổng hợp