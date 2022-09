Chân dung iPhone 14 series rõ nét trước giờ G: Nâng cấp toàn diện, nhiều phiên bản màu sắc mới!

Sự kiện được mong đợi nhất trong năm của Apple chính thức diễn ra vào 0h ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam) với tên gọi "Far Out". Đây dự kiến sẽ là nơi 4 phiên bản iPhone 14 trình làng cùng một loạt sản phẩm mới.

Vốn được biết như nhân vật chính của sự kiện "Far out" sắp tới, thế hệ iPhone mới được trông đợi ra mắt cùng với nhiều nâng cấp về ngoại hình và tính năng. Những thay đổi mang tính đột phá hứa hẹn iPhone 14 series sẽ là dòng sản phẩm đột phá trong vài năm trở lại đây của Apple.

Nhiều nguồn tin rò rỉ khẳng định, dòng sản phẩm này sẽ có 4 phiên bản với 2 kích thước, bao gồm iPhone 14 (6,1 inch), iPhone 14 Max (6,7 inch), iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch).

Trong đó, iPhone 14 Max là phiên bản thay thế mini, vốn được Apple giới thiệu trên thế hệ iPhone 12 và 13 series. Theo MacRumors, thay đổi được đưa ra do doanh số iPhone mini thấp hơn kỳ vọng.

iPhone 14 Max sẽ có cụm 2 camera và "tai thỏi" giống iPhone 14 nhưng kích thước tương tự iPhone 14 Pro Max

Tuy nhiên, một số thông tin lại cho rằng thiết bị mới thay thế cho phiên bản Mini sẽ có tên gọi là iPhone 14 Plus. Apple đã không sử dụng hậu tố "Plus" kể từ chiếc iPhone 8 Plus ra mắt cách đây 5 năm.

Theo PhoneArena, tên gọi iPhone 14 Plus sẽ giúp Apple có thể dễ dàng thể hiện rằng đây chỉ đơn giản là một phiên bản iPhone 14 với màn hình lớn hơn. Trong khi đó, tên gọi "Max" có thể khiến người dùng nhầm lẫn với dòng sản phẩm Pro.

Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max được cho là sẽ loại bỏ phần màn hình "khuyết đỉnh" (tai thỏ), vốn đã xuất hiện từ thế hệ iPhone X ra mắt năm 2017. Thay vào đó, máy sẽ sử dụng màn hình với 2 lỗ đục giống chữ "i" nằm ngang.

Thay đổi thiết kế phần khuyết "tai thỏ" (notch) trên màn hình là nâng cấp đáng kể trên iPhone 14 Pro/Pro Max

Các thông tin rò rỉ gần đây còn cho biết, Apple sẽ hợp nhất 2 lỗ khuyết thành 1 bằng cách tắt các pixel giữa chúng để tạo ra một phần khuyết hình viên thuốc cỡ lớn. Phần khuyết này được "Táo khuyết" dùng để hiển thị thông tin như các chỉ báo về quyền riêng tư của iOS.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng thiết kế "tai thỏ" tương tự những mẫu iPhone hiện tại. Đây được xem là động thái của Apple nhằm phân cấp các dòng sản phẩm của hãng.

Báo cáo mới đây từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết, hai biến thể iPhone cao cấp của năm nay sẽ có ống kính siêu rộng thế hệ mới với các điểm ảnh lớn hơn (1,4µm). Ống kính này cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bên cạnh cảm biến thế hệ mới, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max còn được cho là sẽ có nâng cấp mạnh mẽ về độ phân giải. Để so sánh, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max hiện tại có ống kính siêu rộng 12 megapixel với điểm ảnh 1,0µm (micromet). Còn theo nguồn tin từ Ming-Chi Kuo, bộ đôi iPhone 14 Pro năm nay dự kiến sẽ camera được nâng cấp lên 48MP cùng điểm ảnh 1,4µm.

Sự nâng cấp mong đợi trên iPhone 14 series còn đến từ con chip A16 Bionic và chuẩn RAM mới LPDDR5. Thay đổi lớn về cấu hình này sẽ cải thiện đáng kể về hiệu suất và khả năng tiêu thụ điện năng của thiết bị.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, chỉ có bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ được trang bị bộ xử lý A16 mới, sản xuất trên tiến trình 4nm. Trong khi đó, hai phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng chip A15, được sản xuất trên tiến trình 5nm+.

Bên cạnh đó, dòng smartphone sắp ra mắt của Apple dự kiến trang bị dung lượng pin cao hơn cùng sạc nhanh với công suất 30 W, cao hơn đáng kể so với mức sạc 20 W trên dòng sản phẩm iPhone 13 ra mắt năm qua.

Jioriku, một chuyên gia tin đồn (leaker) có tiếng trên Twitter, cho biết hai phiên bản iPhone 14 cơ bản sẽ có 5 lựa chọn màu sắc: xanh lá cây, tím, xanh lam, đen (Midnight), trắng (Starlight) và đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc màu tím sẽ thay thế cho màu hồng nhạt trên thế hệ trước.

Trong khi đó, dòng iPhone 14 Pro cao cấp cũng sẽ được bổ sung tùy chọn màu tím cùng với xanh lá cây, bạc, vàng và đen than chì, không có màu xanh Sierra Blue như năm ngoái.

Theo nguồn tin trang ITBear, iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ có tùy chọn bộ nhớ dung lượng 128 GB, 256 GB và 512 GB, với mức giá lần lượt 799 USD, 899 USD và 1.099 USD. iPhone 14 Max với các tùy chọn tương ứng sẽ có mức giá lần lượt là 899 USD, 999 USD và 1.199 USD

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 Pro/Pro Max sẽ có giá đắt hơn 100 USD so với thế hệ tiền nhiệm.

Cụ thể, iPhone 14 Pro sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD cho tùy chọn bộ nhớ 128 GB, 1.199 USD cho tùy chọn 256 GB, 1.399 USD cho tùy chọn 512 GB và 1.599 USD cho bộ nhớ 1 TB. Còn phiên bản iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá khởi điểm từ 1.1199 USD cho tuỳ chọn bộ nhớ 128GB, 1.299 USD cho 256GB, 1.499 USD cho 512GB và 1.699 USD cho 1TB.

Nguồn tin từ trang Bloomberg cho biết Apple sẽ mở đợt đặt hàng trước iPhone 14 series vào ngày 9/9 và giao đến tay người dùng từ ngày 16/9.