Chi tiết mới về iPhone 14 Pro hé lộ thay đổi đặc biệt của Apple sau nhiều năm

Sự kiện mùa Thu của Apple đã rất cận kề và mọi con mắt dường như đều đang đổ dồn vào dòng sản phẩm iPhone sắp tới.

Được trông đợi là dòng sản phẩm sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá nhất của Apple trong vài năm trở lại đây, iPhone 14 dự kiến đi kèm thiết kế đục lỗ mới mẻ và camera được nâng cấp lớn.

So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 14 Pro/Pro Max sẽ không còn là "tai thỏ" thay vào đó là dạng viên thuốc kết hợp đục lỗ (giống chữ "i" nằm ngang).

N‌hiều hình ảnh rò rỉ cho thấy, iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max sẽ có hai lỗ khuyết ở phía trên cùng của màn hình, trong đó bao gồm một lỗ đục hình viên thuốc là nơi đặt camera TrueDepth và một lỗ nhỏ hơn dành cho camera selfie (Ảnh: TechDroider)

Một video rò rỉ được lan truyền mới đây thậm chí còn cho thấy màn hình này có thể thay đổi linh hoạt theo ý thích của người dùng.

Cụ thể, một video được đăng tải bởi người dùng Twitter có tên @Tommyboiiiiii cho thấy, màn hình iPhone năm nay không chỉ nâng cấp về thiết kế. Sự khác biệt của thế hệ iPhone mới này còn đến từ khả năng tuỳ biến dựa trên phần mềm.

Bên cạnh iPhone mới, dòng sản phẩm Apple Watch thế hệ tiếp theo, bao gồm Apple Watch tiêu chuẩn và bản "Pro" hoàn toàn mới, cũng dự kiến sẽ xuất hiện trong sự kiện sắp tới của Apple.

Đoạn video cho thấy, bằng cách kích hoạt một tuỳ chọn trong Cài đặt, người dùng có thể kết hợp 2 hai lỗ đục thành 1 hoặc ngược lại. Điều này khá giống các thông tin rò rỉ gần đây, trong đó cho biết Apple sẽ hợp nhất 2 lỗ khuyết thành 1 bằng cách tắt các pixel giữa chúng để tạo ra một phần khuyết hình viên thuốc cỡ lớn. Phần khuyết này được Apple dùng để hiển thị thông tin như các chỉ báo về quyền riêng tư của iOS.



Tuy nhiên, theo MacRumors, bất kể video là thật hay dàn dựng, khả năng Apple cho người dùng thay đổi giữa hai thiết kế màn hình là điều khó có thể xảy ra.

Giống như "tai thỏ" trên iPhone kể từ ‌thế hệ‌ X, thiết kế viên thuốc sẽ trở thành đặc điểm tạo nên sự khác biệt giữa ‌iPhone và các sản phẩm khác‌. Do đó, nhiều khả năng Apple sẽ không cho phép người dùng tùy chỉnh những gì họ xem là đặc điểm nhận diện của ‌iPhone‌ 14 series sau nhiều năm gắn liền với "tai thỏ".

Với những thay đổi về thiết kế và cải tiến đáng mong đợi, iPhone 14 series được đánh giá sẽ tạo nên cú hích về doanh thu cho Apple (Ảnh: @applesfresh)

Apple dự kiến sẽ công bố iPhone 14, ‌iPhone 14‌ Plus, ‌iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max trong một sự kiện diễn ra vào thứ Tư, ngày 7 tháng 9, với khẩu hiệu "Far out."

Nhiều nguồn tin rò rỉ khẳng định, hai phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ có sự chênh lệch đáng kể về thiết kế và cấu hình so với bộ đôi iPhone 14 Pro.

Hai phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ có sự khác biệt đáng kể về thiết kế và cấu hình so với bộ đôi iPhone 14 Pro

Dù vẫn có thiết kế khung viền vuông vắn như thế hệ trước nhưng hai bản tiêu chuẩn là iPhone 14 và 14 Max vẫn duy trì màn hình "tai thỏ" quen thuộc. Còn dòng Pro được đổi sang màn hình hình "đục lỗ" chữ i.

Bộ đôi iPhone 14 Pro còn được cho là sẽ sử dụng bộ xử lý A16 mới (sản xuất trên tiến trình 4nm), trong khi hai phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng chip A15 (được sản xuất trên tiến trình 5nm+). Với những thay đổi và cải tiến mới, mức giá bộ đôi iPhone 14 Pro dự kiến sẽ tăng thêm 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm.

Bên cạnh iPhone mới, dòng sản phẩm Apple Watch thế hệ tiếp theo, bao gồm Apple Watch tiêu chuẩn và bản "Pro" hoàn toàn mới, cũng dự kiến sẽ xuất hiện trong sự kiện sắp tới của Apple.