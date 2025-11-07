Cha nhảy xuống đường ray xe lửa để cứu con gái và cái kết

Một sự việc cảm động với kết thúc có hậu đã xảy ra tại nhà ga xe lửa ở Ai Cập. Một bé gái vô tình ngã xuống đường ray vài giây trước khi tàu hỏa chạy qua và cha em, không chút do dự, đã nhảy xuống và dùng thân che chắn cho con.

Cha nhảy xuống đường ray xe lửa để cứu con gái

Cả hai đều bất động, áp sát vào thành đường ray khi đoàn tàu lao vút qua. Thật kỳ diệu, họ không hề hấn gì.

Người cha dùng thân mình che chắn cho con gái.

Vụ việc đã được một nhân chứng tên là Ahmad Akef ghi lại. Người này kể lại rằng mọi người ở nhà ga đã rất sốc khi chứng kiến cảnh người cha dùng thân mình che chắn cho con gái dưới gầm tàu.

"Đó là một cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người đều nín thở. Đó không phải là phản xạ tự nhiên, mà là tình yêu thương vô điều kiện", ông nói với tờ báo Al Watan.

Trên mạng xã hội, hàng ngàn người dùng đã ca ngợi hành động của người cha, gọi anh là "một siêu anh hùng thực sự" vì đã không ngần ngại mạo hiểm mạng sống của mình để cứu cô con gái nhỏ.