Cha mẹ thường xuyên làm 9 điều nhỏ này, con cái sẽ ngày càng hạnh phúc hơn

Trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là “hiệu ứng đèn flash ký ức” (Flashbulb Memory). Hiện tượng này cho thấy khi con người trải qua một sự kiện đặc biệt gây xúc động mạnh, não bộ sẽ ghi nhớ nó như thể được chiếu sáng bởi một tia đèn flash: ký ức trở nên rõ ràng, sâu sắc và rất khó phai theo thời gian.

Trong quá trình trưởng thành của trẻ, nếu gia đình tạo ra nhiều khoảnh khắc có ý nghĩa và mang tính nghi thức, thì chính là đang giúp con hình thành những “ký ức đèn flash” như vậy.

Những điều này không cần quá cầu kỳ hay hoành tráng. Đôi khi chỉ vài việc nhỏ trong đời sống hằng ngày cũng đủ khiến tình yêu trở nên cụ thể và hữu hình, giúp trẻ cảm nhận được hạnh phúc.

Dưới đây là 9 việc nhỏ cha mẹ có thể làm.

1. Ôm con thật chặt

Hãy cúi xuống ngang tầm mắt con, nhìn vào mắt con và dành cho con một cái ôm thật trọn vẹn.

Trong vài chục giây ấy, hãy đặt điện thoại xuống, cũng đừng vội dạy dỗ hay nhắc nhở điều gì.

Hơi ấm của cơ thể và sự tiếp xúc trực tiếp chính là cách đơn giản nhưng chân thật nhất để nói với con rằng: “Bố mẹ yêu con.”

Từ những cái ôm ấy, trẻ có thể cảm nhận được sự an toàn và yêu thương.

2. Mỗi tuần có một buổi “họp gia đình”

Hãy chọn một thời điểm thoải mái trong tuần để cả nhà ngồi lại trò chuyện với nhau .

Đó không chỉ là lúc bàn kế hoạch tuần mới, mà còn là dịp để mọi người chia sẻ:

điều vui nhất trong tuần một chút phiền muộn nhỏ hoặc những góp ý nhẹ nhàng dành cho nhau

Khi trẻ có quyền được nói và được lắng nghe, các em sẽ cảm thấy gia đình là nơi an toàn để bày tỏ mọi suy nghĩ của mình.

3. Trân trọng các ngày lễ và sinh nhật

Cùng nhau dán câu đối Tết, gói bánh, chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật của con.

Điều quan trọng không phải là món quà đắt tiền, mà là sự chuẩn bị đầy tâm ý dành riêng cho con.

Những dịp như vậy giúp trẻ hiểu rằng mình là một thành viên đặc biệt và quan trọng trong gia đình, đồng thời cũng là cách để những giá trị văn hóa truyền thống được truyền lại.

4. Chuẩn bị một “hũ tiết kiệm niềm vui”

Cha mẹ có thể chuẩn bị cho con một chiếc lọ xinh xắn.

Khuyến khích con viết ra những điều khiến mình vui mỗi ngày rồi bỏ vào đó:

một lời khen, một khám phá thú vị, hay một khoảnh khắc đáng nhớ.

Khi con buồn, hãy mở chiếc lọ ra đọc lại. Điều này giúp trẻ học cách nhận ra và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

5. Cùng con làm bữa sáng đặc biệt

Hãy chọn một buổi sáng trong tuần để cùng con chuẩn bị bữa sáng.

Có thể cắt bánh mì thành hình ngộ nghĩnh, hoặc xếp trái cây thành khuôn mặt cười.

Khi được tham gia vào quá trình chuẩn bị, trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui hợp tác và sự mong chờ cho một ngày mới.

6. Tổ chức “đêm xem phim gia đình”

Mỗi tuần hoặc mỗi tháng, hãy chọn một buổi tối để cả nhà cùng xem một bộ phim.

Tắt bớt đèn, chuẩn bị đồ ăn vặt và cùng ngồi sát nhau trên ghế sofa.

Bộ phim có thể không quá quan trọng, nhưng khoảnh khắc “chúng ta ở bên nhau” mới là điều đáng nhớ.

Những tiếng cười và cảm xúc chia sẻ ấy sẽ trở thành một mảnh ký ức ấm áp trong tuổi thơ của trẻ.

7. Ghi lại hành trình trưởng thành của con

Hãy chụp nhiều ảnh về những khoảnh khắc đáng nhớ của con.

Bạn có thể chuẩn bị một cuốn sổ, dán ảnh vào đó và ghi lại những câu chuyện nhỏ xảy ra lúc chụp.

Những cột mốc như lần đầu biết đi, lần đầu được khen thưởng sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được lưu giữ cẩn thận.

8. Mỗi tháng có một “buổi khích lệ trưởng thành”

Chọn một ngày cố định trong tháng để trò chuyện với con về những tiến bộ của con trong thời gian qua.

Ví dụ: con chủ động giúp việc nhà, con không bỏ cuộc khi gặp bài toán khó...

Hãy khen ngợi cụ thể và có thể tặng một phần thưởng nhỏ. Điều này giúp trẻ hiểu rằng sự cố gắng của mình được nhìn thấy và ghi nhận, từ đó có động lực tiếp tục tiến bộ.

9. Tạo một “mật mã gia đình”

Đó có thể là: một câu chào đặc biệt chỉ gia đình hiểu một kiểu đập tay hài hước hay một câu nói bí mật khi bước vào nhà

Những chi tiết nhỏ ấy chính là dấu hiệu của sự gắn kết và cảm giác thuộc về gia đình.

Những ngày bình thường của cuộc sống có thể trôi qua rất nhanh.

Nhưng nếu cha mẹ dùng sự quan tâm để đánh dấu chúng bằng những khoảnh khắc ấm áp, thì theo thời gian, những điều nhỏ bé ấy sẽ trở thành những tọa độ yêu thương trong ký ức tuổi thơ của con.

Nguồn: Sohu