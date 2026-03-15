Hà Nội: Nhiều phường không có trường THPT công lập

Hà Nội hiện có 247 trường trung học phổ thông. Trong đó, công lập có 124 trường, 9 trường hiệp quản.

Trung bình trên mỗi đơn vị hành chính xã/phường có từ 1-2 trường công lập, trong đó, phường Hà Đông có 3/10 trường THPT công lập.

Một số đơn vị không có trường THPT công lập như: phường Định Công; phường Đông Ngạc; phường Kiến Hưng; phường Ngọc Hà; phường Phương Liệt; phường Tương Mai; phường Vĩnh Tuy…

Thiếu trường THPT công lập là nguyên nhân khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hằng năm tại Hà Nội căng thẳng.

Hà Nội xác định nguyên nhân dẫn đến thiếu trường lớp trong thời gian qua là vì:

Việc khai thác phát triển quỹ đất, phát triển mạng cơ sở giáo dục phổ thông tại khu vực nội thành và một số huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh gặp nhiều khó khăn, tại một số quận, huyện vẫn còn thiếu thiếu trường học công lập theo quy hoạch.

Nhiều dự án xây dựng trường học trong quy hoạch trong các khu đô thị, khu nhà ở chưa được xây dựng hoặc chưa xong.

Tiến độ triển khai một số dự án xây dựng trường học trong quy hoạch còn chậm; tốc độ đô thị hóa nhanh, sỹ số học sinh còn cao.

Số trường thành lập mới chưa đáp ứng với tốc độ tăng dân số cơ học tại một số khu vực đô thị hóa nhanh; chủ đầu tư chưa quan tâm xây dựng trường học trong các khu nhà ở gây ra hiện tượng quá tải của các trường học công lập hiện có trong khu vực.

Một số dự án trường học trong các khu đô thị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến thực hiện dự án kéo dài.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS được tuyển vào các trường THPT công lập còn thấp chưa đáp ứng được chủ trương phân luồng do thiếu trường, thiếu lớp học.

Trong thời gian tới, Thành phố xác định và bố trí quỹ đất dành cho mạng lưới trường học theo cơ cấu, loại hình đào tạo và chất lượng giáo dục.

Mỗi xã/phường, khu đô thị mới hoặc đơn vị ở có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS công lập.

Xây dựng các trường THPT công lập đảm bảo từ 3-5 vạn dân có 1 trường THPT công lập. Ưu tiên các phường đang thiếu trường học thuộc địa bàn các quận như: Cầu Giấy (cũ), Hoàn Kiếm (cũ), Hoàng Mai (cũ), Hai Bà Trưng (cũ), Đống Đa (cũ), Thanh Xuân (cũ), Hà Đông (cũ)...

Phát triển trường có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại có diện tích từ 5 ha trở lên tại những nơi có điều kiện kinh tế phát triển.

Xây dựng hệ thống trường chuyên, trường quốc tế tại khu vực phía Bắc Thủ đô để phục vụ khu vực các xã thuộc huyện Đông Anh (cũ), Mê Linh (cũ), Sóc Sơn (cũ)...

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030: Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, chất lượng cao và hội nhập khu vực và quốc tế đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.