Cha già bơi 4 tiếng vào tiếp tế cho con gái ở Thái Nguyên: Thấy con như vậy, bố mẹ nào ngồi yên được

Những ngày qua, mạng xã hội xúc động trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bơi vào vùng lũ ở Thái Nguyên để tiếp tế đồ dùng thiết yếu cho con cháu. Hình ảnh người cha già mệt lử sau khi bơi nhiều tiếng đồng hồ, người ướt sũng vẫn không quên giữ chắc hộp đồ dùng gửi cho con khiến người xem rưng rưng.

"Chỉ có cha mẹ yêu thương ta vô điều kiện"; "Tình cha ấm áp, nhưng bác có tuổi rồi cũng nên cẩn thận, trước hết phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình, chứ làm thế này nguy hiểm quá. Cũng may bác đã bình an, chúc bác nhiều sức khỏe";... cư dân mạng bình luận.

Được biết, người cha trong đoạn clip là ông Nguyễn Văn Hiển (68 tuổi, ở Phú Thọ). Người con được ông tiếp tế là chị Nguyễn Phương Anh, lấy chồng xa, hiện sống ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Hiển bơi gần vào tới nhà con gái thì đuối sức, được đoàn cứu trợ đi ca nô hỗ trợ.

Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Hiển kể ngày 8/10, qua đài báo biết do ảnh hưởng của báo số 11, nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, vợ chồng ông ruột nóng như lửa đốt. Nhà chị Phương Anh sống ở đúng khu vực bị ngập sâu. Trước đó, vợ chồng ông Hiển có liên lạc được với con nhưng cuộc gọi bị ngắt quãng vì chị Phương Anh nói điện thoại sắp hết pin, nhà mất điện, không có internet. Thấy con trong cảnh bị ngập nước, người làm cha làm mẹ không thể ngồi yên. Với ông Hiển, khi con gặp hoạn nạn, ông sẽ bằng mọi giá tìm cách hỗ trợ.

Vì gấp gáp, vợ chồng ông Hiển chỉ kịp chuẩn bị chút nước sạch, lương khô, sạc pin điện thoại, bọc cẩn thận trong 4 lớp túi nilon để tránh bị ngấm nước. Sau đó, ông Hiển bắt xe lên đường. Ông lên đến bến xe Thái Nguyên lúc khoảng 10 giờ sáng, còn cách nhà chị Phương Anh 3km.

Do không thể thuê bất cứ phương tiện nào để đi vào nhà con gái nên ông Hiển quyết định tự bơi vào vùng nước ngập. Ông Hiển nhặt được một bình nước nhựa trôi nổi, kiếm thêm một thùng xốp rỗng và dây buộc. Người cha già cho toàn bộ đồ cứu trợ vào thùng xốp, sau đó lấy bình nước nhựa buộc chặt cạnh hông làm phao.

Ông Hiển bộc bạch, thời điểm đó ông không nghĩ được nhiều, chỉ nhớ tới con cháu.

Hành trang chỉ có vậy, người cha già 1 mình vừa bơi, vừa dò dẫm tìm đường giữa nước lũ mênh mông. Khoảng 1km đầu tiên, nước chỉ ngập tới cổ. Nhưng càng đi, nước càng dâng cao, có nơi sâu tới hơn 2m khiến ông thấm mệt, vừa bơi vừa nghỉ lấy sức. Khi còn cách nhà con gái khoảng 200-300m, ông gần như đuối sức, phải bám vào một biển báo giao thông bên đường. Rất may lúc này, người đàn ông được 1 đoàn cứu hộ đi qua nhìn thấy, kéo lên cano.

Khi ông Hiển tới nơi, nhà con gái đã ngập hết tầng 1. Chị Phương Anh cùng con trai ở tầng 2 chạy ra, ngỡ ngàng khi nhìn thấy ông ở bên dưới. Thấy con cháu vẫn khỏe mạnh, an toàn, ông Hiển vội đưa hộp xốp đựng đồ tiếp tế qua mái tầng 1, cha con dặn nhau vài câu rồi ông lại lên cano nhờ chở ra bến xe vì đội cứu hộ không thể đợi lâu. Ông Hiển trở về nhà an toàn lúc hơn 17 giờ cùng ngày.

Ông Hiển bộc bạch thêm, giữa cảnh nước lũ, vợ chồng ông chẳng nghĩ được nhiều, chỉ nhớ tới con cháu. Hơn nữa, theo ông người không biết bơi chắc không dám làm như vậy. Còn bản thân ông từng sống ở vùng sông nước, luyện bơi lội từ nhỏ nên mới dám liều.