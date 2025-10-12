Nữ nghệ sĩ 35 tuổi sống một mình trong căn nhà 350m2 ở thành phố “tấc đất tấc vàng”, không kết hôn để tận hưởng cuộc sống tự do

Triệu Vũ là nữ nghệ sĩ sinh năm 1990, gây chú ý với không gian sống đẹp như một triển lãm nghệ thuật tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cô từng học tập tại Paris (Pháp), hoạt động trong lĩnh vực hội hoạ được 10 năm. Cuối năm 2022, Triệu Vũ thuê một căn nhà thô 350m2, sau đó tiến hành cải tạo theo sở thích của bản thân.

Không gian tầng 1 trong căn nhà

Tầng hầm là một studio sáng tác của Triệu Vũ

Nữ hoạ sĩ cố gắng giữ nguyên bố cục ban đầu với trần nhà cao và những bức tường trắng của ngôi nhà. Cô dành tầng hầm để làm nơi lưu trữ các vật liệu, tác phẩm điêu khắc. Tầng một chủ yếu là phòng ăn và bếp, là không gian lý tưởng để trò chuyện cùng bạn bè và làm việc văn phòng. Tầng hai được trang trí một vài tác phẩm nghệ thuật nhỏ, trong khi tầng ba được bố trí để Triệu Vũ thư giãn hàng ngày.

Triệu Vũ cho biết công việc và cuộc sống cá nhân của cô từng tách biệt rõ ràng, làm việc trong studio và nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng giờ đây cô có thể làm mọi thứ ngay trong căn nhà 350m2 này, ngồi uống trà xong có thể nhanh chóng bắt nhịp vào công việc sáng tạo. 100 tác phẩm được trưng bày trong nhà của Triệu Vũ, khiến không ít khách đến thăm nhà phải trầm trồ.

Căn nhà trưng bày nhiều tác phẩm của nữ hoạ sĩ

Triệu Vũ kết hợp không gian sống và làm việc

Để theo đuổi đam mê hội hoạ, Triệu Vũ đã phải thay đổi định kiến của gia đình cô về công việc này. Bố cô luôn nghĩ rằng nghệ thuật chỉ nên là sở thích nên đã sắp xếp cho con gái học việc tại một văn phòng môi giới bất động sản cùng anh họ. Cuối cùng, Triệu Vũ vẫn vay tiền một người bạn để học tiếng Pháp, sau đó tới Paris du học, quyết tâm chọn sự nghiệp họa sĩ.

Sau nhiều năm, gia đình Triệu Vũ cũng ủng hộ công việc của cô, mỗi năm đều đến Thượng Hải thăm con gái khoảng một tháng. Gia đình trở thành nguồn cảm hứng của nữ nghệ sĩ, thường xuất hiện trong các tác phẩm Triệu Vũ sáng tác.

Triệu Vũ trong thời gian học tại Pháp

Triệu Vũ ở căn nhà hiện tại và khi cô còn sống trong một gác xép rộng 20m2 ở Paris

Từ khi chuyển vào căn nhà này, Triệu Vũ cảm thấy chất lượng cuộc sống của bản thân được nâng cao. Ngoài giờ làm việc, cô thích đi thuyền cùng bạn bè, học làm bánh, tập thể dục. “Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ làm cùng một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày trong nhiều thập kỷ, và tôi cũng không có khả năng làm điều đó. Giờ đây, tôi cố gắng giảm bớt khối lượng công việc, điều này giúp tôi tập trung hơn vào những gì mình đang làm và hoàn thiện một số sáng tạo”, Triệu Vũ nói.

Những hoạt động ngoài giờ làm việc của người phụ nữ 35 tuổi

Nữ hoạ sĩ cảm thấy thoải mái khi sống một mình, tự quyết định nhịp sinh hoạt, không gian sống và không nghĩ đến việc kết hôn. Cô mong muốn cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi kỳ vọng của người ngoài hay khuôn khổ truyền thống. “Tôi không cần phải chứng minh bản thân với người khác, mà chỉ cần được là chính mình và sống thật với bản thân”, Triệu Vũ chia sẻ.