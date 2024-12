"Cha đẻ của AI" chia sẻ một câu gây sốc về trí tuệ nhân tạo, nhiều người không nghĩ tới

Giáo sư Yann LeCun là Phó Chủ tịch và Giám đốc Khoa học Trí tuệ nhân tạo tại Meta, đồng thời là Giáo sư Silver tại Đại học New York (NYU), trực thuộc Viện Courant, Trung tâm Khoa học Dữ liệu, Trung tâm Khoa học Thần kinh, và Khoa Kỹ thuật Điện - Máy tính. Ông là Giám đốc sáng lập của Facebook AI Research và Trung tâm Khoa học Dữ liệu của NYU.

Ông nhận bằng Kỹ sư Điện tại ESIEE, Paris (1983) và bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Sorbonne Université (1987). Sau thời gian nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Toronto, ông gia nhập AT&T Bell Laboratories (Holmdel, NJ) vào năm 1988 và sau đó trở thành Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Xử lý Hình ảnh tại AT&T Labs-Research vào năm 1996. Ông trở thành giáo sư tại NYU vào năm 2003 sau một thời gian ngắn làm việc tại Viện Nghiên cứu NEC (Princeton). Năm 2012, ông trở thành giám đốc sáng lập Trung tâm Khoa học Dữ liệu của NYU. Cuối năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Nghiên cứu AI tại Facebook, đồng thời tiếp tục giảng dạy bán thời gian tại NYU. Năm 2015-2016, ông giữ ghế giáo sư thỉnh giảng tại Collège de France.

Hiện nay, các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, thị giác máy tính, robot và khoa học thần kinh tính toán. Ông nổi tiếng với những đóng góp cho lĩnh vực học sâu (deep learning) và mạng nơ-ron, đặc biệt là mô hình mạng nơ-ron tích chập (convolutional networks), được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng nhận dạng hình ảnh và giọng nói. Ông đã công bố hơn 200 bài báo về các chủ đề này và một số chủ đề khác như nhận dạng chữ viết tay, nén ảnh và phần cứng chuyên dụng cho AI.

Giáo sư LeCun là người sáng lập và đồng Chủ tịch của Hội nghị ICLR và là thành viên của nhiều ban biên tập, ban tổ chức hội nghị. Ông là đồng Chủ tịch chương trình Học tập trong Máy móc và Não bộ (Learning in Machines and Brains) của Viện Nghiên cứu Tiên tiến Canada (CIFAR). Ngoài ra, ông là thành viên ban cố vấn khoa học của IPAM (từ năm 2008) và hội đồng quản trị của ICERM. Ông từng cố vấn cho nhiều công ty và đồng sáng lập các startup Elements Inc. và Museami. LeCun cũng được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhà phát minh New Jersey.

Ông là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ và Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. LeCun được trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp, là hội viên của AAAI và AAAS. Ông đã nhận nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Công chúa xứ Asturias năm 2022, Giải Tiên phong Mạng nơ-ron IEEE năm 2014, Giải Nghiên cứu viên Xuất sắc IEEE PAMI năm 2015, Giải Thành tựu Trọn đời Lovie năm 2016, Giải Pender của Đại học Pennsylvania năm 2018 và các bằng tiến sĩ danh dự từ IPN (Mexico), EPFL và Đại học Côte d'Azur.

Ông là đồng chủ nhân Giải thưởng ACM Turing năm 2018 cùng Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio, vì "đột phá về khái niệm và kỹ thuật đã biến mạng nơ-ron sâu thành một thành phần quan trọng của ngành điện toán".