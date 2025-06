Câu trả lời cho việc "Em Xinh hay Chị Đẹp mới xứng tầm?"

Kể từ khi lên sóng, Em Xinh Say Hi trở thành từ khóa được bàn luận khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến nhận xét về chất lượng của show mới toanh này, kèm theo đó là không ít so sánh với Chị Đẹp Đạp Gió. Đặc biệt là sau Livestage 1 vừa qua, nhiều diễn đàn có bài viết phân tích khi đặt lên bàn cân các tiết mục giữa 2 chương trình.

Một trong những đề tài nhận về nhiều tranh luận là câu hỏi "Cân nhắc Em Xinh Say Hi và Chị Đẹp Đạp Gió, đâu là chương trình có ngôi vị xứng tầm hơn?". Topic này nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận đối lập, khi mỗi bên fan đều có lý do riêng để bảo vệ chương trình mình yêu thích, từ màu sắc âm nhạc, sự đầu tư cho đến đội hình nghệ sĩ tham gia.

Em Xinh Say Hi và Chị Đẹp Đạp Gió bị đặt lên bàn cân so sánh

Tưởng đâu lại là một cuộc khẩu chiến "ai hơn ai" quen thuộc, nhưng không, cao trào đến từ... một nhân vật không ai ngờ, đó là Tóc Tiên. Theo đó, quán quân của Chị Đẹp bất ngờ xuất hiện trong phần bình luận của topic này và để lại đúng một câu ngắn gọn: "Sao phải cân nhắc khi cả 2 đều hay".

Bình luận tưởng nhẹ nhàng này lập tức nhận về hàng trăm lượt tương tác chỉ trong ít phút. Nhiều người khen ngợi cách ứng xử tinh tế, văn minh và tích cực của nữ ca sĩ. Thay vì tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa giữa hai "chiến tuyến" fan, Tóc Tiên lại chọn đứng giữa và công nhận giá trị của cả hai chương trình, khẳng định khán giả vẫn hoàn toàn có thể thưởng thức nhiều sản phẩm âm nhạc cùng lúc mà không cần phải so sánh.

Câu trả lời của Tóc Tiên về 2 chương trình Em Xinh và Chị Đẹp nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả

Việc Chị Đẹp Đạp Gió và Em Xinh Say Hay bị mang lên bàn cân so sánh không phải điều quá khó hiểu khi cả hai đều là những chương trình âm nhạc đình đám, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nếu Chị Đẹp ghi điểm nhờ dàn sao nữ dày dạn kinh nghiệm, mang tinh thần comeback mạnh mẽ thì Em Xinh lại là sân chơi hội tụ nhiều nhân tố gen Z mang năng lượng mới mẻ.

Đều mang màu sắc giải trí hấp dẫn, được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh lẫn sân khấu, hai show liên tục tạo ra những tiết mục viral, khiến khán giả không ngừng đặt chúng cạnh nhau để tranh luận xem đâu mới là chương trình "đỉnh" hơn.

Chị Đẹp đã trải qua 2 mùa, vừa qua cũng đã có concert đầu tiên diễn ra thành công