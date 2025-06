1 Em xinh làm đơn xin rút khỏi chương trình ngay sau tập 1?

3 ngày trước, chương trình được nhiều khán giả mong chờ là Em xinh say hi đã chính thức lên sóng. Chỉ mới trình làng tập đầu tiên nhưng chương trình này đã nhanh chóng gây sốt, hiện đã đạt hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube. Sau khi phát sóng, những tình tiết trong tập 1 đã được khán giả bàn luận rôm rả.

Mới đây, ca sĩ Miu Lê khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải bài viết trên Threads có gần 250.000 người theo dõi. Cụ thể, giọng ca sinh năm 1991 tiết lộ đã làm đơn gửi tới chương trình Em xinh say hi để xin được bị loại. Cô chia sẻ thêm: "Tôi xin loại xong đăng ký thi Anh trai say hi. Qua đó tôi nắm trùm".

Thông tin này khiến nhiều netizen nghi ngờ và lo lắng vì trong tập 1, Miu Lê được đánh giá là người khuấy động không khí, đem lại mảng miếng hài hước vui nhộn tới cho khán giả. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận rằng đây chỉ là câu nói đùa vui, pha trò với fan của nữ ca sĩ mà thôi.

Miu Lê khiến netizen xôn xao vì bài đăng cho biết đã nộp đơn để xin bị loại khỏi chương trình Em xinh say hi

Trên Threads, Miu Lê còn khiến netizen cười ngả nghiêng vì liên tiếp đăng tải bài viết "tự luyến" khen bản thân. Cô viết: "Miu Lê hát dở ẹc nhưng mà được cái giọng hát hay quá trời, ngoại hình thì được cái xinh thôi nhưng mà bị cái là đẹp quá", "Miu Lê xinh quá. Trời đất ơi, xinh gì mà xinh ác ôn vậy trời". Nữ ca sĩ sinh năm 1991 sau đó thừa nhận lỡ seeding bản thân nhưng... quên dùng nick clone.

Sau khi tập 1 lên sóng, ca sĩ Miu Lê được đánh giá là một trong những sao nữ tung mảng miếng hài hước, đem lại sự sôi động cho chương trình

Vừa qua, 30 Em xinh chia thành 2 Liên quân theo màu vòng, trải qua 2 lượt thi đấu: Đấu Liên quân (làm mới bài hát chủ đề) và Đấu nhóm (6 bài hát demo). Liên quân 1 trình diễn bài Đã xinh lại còn thông minh, với concept cheerleader tươi tắn, nhiều màu sắc.

15 Em xinh xuất hiện trong phong cách đa dạng từ trang phục thể thao năng động, crop top đến những set đồ nữ tính với chất liệu lông vũ, sequin lấp lánh trên sân khấu tông tím, hồng. Kết quả, Liên quân 1 nhận 247/300 phiếu bầu từ khán giả trường quay. Liên quân 2 giành chiến thắng thuyết phục với 284/300 phiếu, chênh lệch 37 phiếu.

Dàn Em xinh tạo ấn tượng mạnh với khả năng đa dạng, từ ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ đến sáng tác. Khán giả nhận xét mỗi người đều có cá tính riêng, tạo nên không khí trẻ trung, sôi nổi.

Là phiên bản nữ của Anh trai say hi, Em xinh say hi đang nhận phản hồi khá tích cực từ khán giả

Em xinh say hi quy tụ dàn 30 nghệ sĩ trẻ tham gia, gồm: LyLy, Miu Lê, Pháo, Juky San, Lamoon, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc, Đào Tử A1J, Liu Grace, Tiên Tiên, Ngô Lan Hương, Yeolan, Orange, Lyhan, Chi Xê, Vũ Thảo My, Ánh Sáng AZA, Han Sara, Danmy, Châu Bùi, Sabiirose, Phương Mỹ Chi, Maiquinn, Hoàng Duyên, 52Hz, Muộii, Bảo Anh và Bích Phương.

Em Xinh Say Hi không chỉ là sân chơi âm nhạc mà còn là nơi các nghệ sĩ thể hiện cá tính, bản lĩnh và tinh thần đồng đội. Với sự đầu tư kỹ lưỡng từ nhà sản xuất, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, góp phần định hình thế hệ nữ nghệ sĩ mới của Vbiz.

Chương trình thực tế âm nhạc Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên quy tụ 30 nữ nghệ sĩ đa tài và cá tính của Vbiz