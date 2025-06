Đoạn clip sến đến nổi da gà ở tập 1 Em Xinh Say Hi, người trong cuộc phải thốt lên 6 chữ "cầu cứu"?

30 mỹ nhân ở đa dạng lĩnh vực, lứa tuổi cùng xuất hiện trong Em Xinh Say Hi tạo nên hiệu ứng thu hút sự chú ý của khán giả. Tập 1 cũng nhanh chóng đạt số lượng người em khủng, bên cạnh những ý kiến liên quan đến chuyên môn, tài năng của các Em Xinh thì một chi tiết khiến netizen bàn tán không kém chính là những đoạn giao lưu khó hiểu. Theo đó, trong tập 1 đã xuất hiện phân đoạn các Em Xinh được những anh chàng điển trai, lịch lãm vào để "thả thính" khó hiểu.

Theo đó, khi Quỳnh Anh Shyn đang tận hưởng thời gian "chill" tĩnh lặng trong phòng chờ thì cô đã phải giật mình khi phát hiện một chàng trai xuất hiện. Trước mặt Quỳnh Anh Shyn, người này nói: "Chúc mừng em đã thắng đời 1-0 vì bóc trúng anh. Em ngồi 1 mình thì xinh gái, có thêm anh nữa thì mình đẹp đôi" khiến đàng gái mỉm cười lộ rõ bất lực. Quỳnh Anh Shyn ngại ngùng nói khi được phỏng vấn về khoảnh khắc bị "thả thính" ngỡ ngàng: "Anh đẹp trai nhưng mấy câu thả thính của anh 'cờ ring cờ ring' nhé".

"Cờ ring" là cách phiên âm tiếng Việt của từ tiếng Anh "cringe", dùng để mô tả cảm xúc xấu hổ, ngượng ngùng hay khó xử khi chứng kiến tình huống lố bịch, gây khó chịu. Khán giả nhận xét vì chàng trai chọn cách thể hiện khó hiểu, lời lẽ cũ kỹ, cách diễn đạt gượng gạo và nhịp điệu lủng củng khiến không khí ngỡ như sẽ lãng mạn bỗng hóa sượng trân chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Không chỉ gây "cringe" toàn tập, khoảnh khắc này còn khiến khán giả ngơ ngác, ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao lại có trong Em Xinh Say Hi. Đây vốn là một chương trình về ca hát, vũ đạo, nơi các thí sinh thể hiện tài năng, cá tính âm nhạc và kỹ năng trình diễn, chứ không phải show hẹn hò hay thi thả thính. Việc để một chàng trai bước vào và đọc thơ tán tỉnh khiến người xem cảm thấy lạc quẻ, khó hiểu và... thừa thãi. Nhiều ý kiến cho rằng tình huống này không phục vụ bất kỳ tiêu chí nào của cuộc thi, mà lại làm tốn thời lượng, kéo tụt cảm xúc và ảnh hưởng đến sự mạch lạc của chương trình.

Người bị ảnh hưởng trực tiếp Quỳnh Anh Shyn dù vẫn giữ nét cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt và biểu cảm đã nói lên tất cả, cô không giấu nổi sự ngượng ngùng và lúng túng. Ngay sau khi clip này viral trên MXH, Quỳnh Anh Shyn cũng trực tiếp bình luận: "Cho em xin dịch vụ khác" để tỏ ý ngại ngùng khi trở thành "nữ chính" của một vở kịch ngôn tình bất đắc dĩ.

Chương trình thực tế âm nhạc Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên quy tụ 30 nữ nghệ sĩ đa tài và cá tính của Vbiz. Đây là phiên bản nữ của Anh Trai Say Hi - show thực tế từng gây sốt năm 2024, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho thị trường giải trí Việt. Danh sách các "Em Xinh" mùa đầu tiên bao gồm: Bích Phương, Phương Ly, Juky San, Orange, 52Hz, Đào Tử A1J, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, Vũ Thảo My, Lamoon, Lyly, Muộii, Lâm Bảo Ngọc, Lyhan, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Han Sara, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, Maiquinn, Liu Grace, Ngô Lan Hương, Châu Bùi, Pháo, Danmy, Sabiirose và Quỳnh Anh Shyn.

Tối 31/5, tập 1 Em Xinh Say Hi chính thức lên sóng. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành. Trong tập đầu tiên, các "Em Xinh" lần lượt chào sân, giới thiệu bản thân và giao lưu nhẹ nhàng trước khi chia thành 2 liên quân để đối đầu nhau. Các Em Xinh cũng đã chia thành 6 team, bầu chọn đội trưởng và chơi trò chơi phụ để tích luỹ điểm số để mua bài hát cho stage đầu tiên. Tập 1 kéo dài gần 4 tiếng rưỡi, đã thu về hơn 1,7 triệu lượt xem sau 20 giờ lên sóng.