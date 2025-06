Tình huống gượng gạo trong tập mở màn Em xinh

Sau tập mở màn kéo dài 4h25 phút, chương trình Em xinh say hi (EXSH) nhận được gần 1 triệu lượt xem sau 12 tiếng công chiếu. Là phiên bản nữ của Anh trai say hi, EXSH có được phản hồi khá tích cực, dù trước đó không ít khán giả so sánh với các show cùng mô-típ.

Màn chào sân cá tính của 30 Em xinh

Ngay trong tập đầu, EXSH chủ yếu dành thời gian giới thiệu các nghệ sĩ tham gia, Trấn Thành vẫn hoàn thành tốt vai trò kết nối người chơi. Anh tung hứng hiệu quả với dàn nghệ sĩ, đặc biệt là Miu Lê và Phương Mỹ Chi - hai gương mặt mang đến nhiều mảng miếng hài hước cho chương trình.

Dàn Em xinh tạo ấn tượng mạnh với khả năng đa dạng, từ ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ đến sáng tác. Khán giả nhận xét mỗi người đều có cá tính riêng, tạo nên không khí trẻ trung, sôi nổi.

Miu Lê tung mảng miếng, là người khuấy động không khí trong tập 1 Em xinh say hi.

Một trong những tiết mục giới thiệu nổi bật là phần trình diễn ca khúc tự sáng tác của Diễm Hằng Lamoon và Muộii - hai giọng ca bước ra từ Vietnam Idol. Màn kết hợp được khán giả nhận xét là "như rót mật vào tai" và gợi mong chờ bản audio hoàn chỉnh.

30 Em xinh chia thành 2 Liên quân theo màu vòng, trải qua 2 lượt thi đấu: Đấu Liên quân (làm mới bài hát chủ đề) và Đấu nhóm (6 bài hát demo).

Qua 2 phần trình diễn phần Đấu liên quân, khả năng vũ đạo của các nghệ sĩ không chuyên nhảy như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn hay Phương Mỹ Chi được đánh giá cao, khi làm chủ sân khấu tốt và hòa nhập nhanh.

Liên quân 1 trình diễn bài Đã xinh lại còn thông minh, với concept cheerleader tươi tắn, nhiều màu sắc. 15 Em xinh xuất hiện trong phong cách đa dạng từ trang phục thể thao năng động, crop top đến những set đồ nữ tính với chất liệu lông vũ, sequin lấp lánh trên sân khấu tông tím, hồng.

Liên quân 2 mang đến sự tương phản với phong cách tương lai sắc sảo, lạnh lùng qua ca khúc AAA . Đoạn điệp khúc được chỉnh sửa theo phong cách disco, điện tử với nhịp điệu sôi động. Đội trưởng Tiên Tiên nói nhóm mất 3 ngày đêm để hoàn thiện.

Kết quả, Liên quân 1 nhận 247/300 phiếu bầu từ khán giả trường quay. Liên quân 2 giành chiến thắng thuyết phục với 284/300 phiếu, chênh lệch 37 phiếu.

Sau tập 1, nhiều khán giả nhận xét chương trình đã vượt qua định kiến ban đầu là “cái bóng" của Anh trai say hi (ATSH). Người xem đánh giá mỗi Em xinh đều có màu sắc riêng, không bắt chước hay sao chép công thức cũ. “Tôi từng lo chương trình sẽ chỉ là bản nữ hóa của ATSH, nhưng sau tập 1, hoàn toàn yên tâm về cá tính của các nghệ sĩ nữ”, một người xem chia sẻ.

Màn giao lưu bị chê sến "nổi da gà"

Bên cạnh những điểm sáng, EXSH tập 1 vẫn còn vài hạn chế. Có khán giả nhận xét phần hình ảnh trong nhiều đoạn chưa sắc nét, một số khung hình mờ, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem. Ngoài ra, nhiều người góp ý rằng nên chèn tên từng nghệ sĩ khi biểu diễn, kết hợp lời bài hát để người xem dễ theo dõi và ghi nhớ.

Một điểm trừ khác đến từ phần giao lưu với nam diễn viên Nguyễn Đình Mạnh ở thử thách Phòng tĩnh. Cụ thể khi Đình Mạnh đến chúc mừng Quỳnh Anh Shyn: "Chúc mừng em đã thắng đời 1-0 vì bốc được trúng anh. Em ngồi một mình thì xinh gái, thêm anh nữa thì mình đẹp đôi".

Màn "thả thính" bị chê gượng gạo của Đình Mạnh với Quỳnh Anh Shyn.

Dù xuất hiện ngắn để tạo không khí cho các em xinh, "mảng miếng" của anh bị cho là "sến", "nổi da gà". Nguyễn Đình Mạnh được biết đến qua vai diễn tổng tài trong phim ngắn Mẹ lao công học yêu , từng bị chỉ trích dữ dội vì nội dung nhảm nhí.

Còn một vài chi tiết cần cải thiện, không thể phủ nhận Em xinh say hi đã có màn chào sân hấp dẫn. Chương trình cho thấy tiềm năng trở thành cơn sốt giải trí mùa hè, tiếp nối thành công của Anh trai say hi.