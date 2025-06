Em Xinh Say Hi đầu tiên bị chỉ trích: Nghi "cà khịa" Chị Đẹp, giải thích càng tranh cãi dữ dội

Sau thời gian chờ đợi, Em Xinh Say Hi mùa 1 đã lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh diễn biến chính thì câu chuyện ngoài lề liên quan đến các nghệ sĩ nữ cũng là tâm điểm chú ý. Đơn cử như mới đây, mạng xã hội Threads bùng nổ nhiều bài viết tranh cãi động thái của 1 Em Xinh vì nghi đã "cà khịa" dàn Chị Đẹp.

Cụ thể, trong một bài đăng cố tình dìm hàng nhan sắc của các Chị Đẹp, cư dân mạng đã bắt gặp Đào Tử A1J để lại reaction. Từ trước đến nay, Em Xinh Say Hi và Chị Đẹp Đạp Gió được khán giả xem là 2 chương trình đối đầu, nên các nghệ sĩ đều hạn chế đề cập chương trình khác để tránh ồn ào. Vì vậy động thái của Đào Tử A1J khiến một bộ phận fan Chị Đẹp bức xúc.

Ảnh chụp màn hình Đào Tử A1J tương tác bài đăng "dìm hàng" Chị Đẹp được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Giữa làn sóng phản đối của cư dân mạng, Em Xinh này có động thái khó hiểu. Khi thì lên tiếng phủ nhận không tương tác bài đăng trên, nhưng lúc thì cho biết đó là lỗi của ekip: "Đã kiểm điểm ekip, là lướt trúng lỡ ấn nhầm ạ, mong mọi người thông cảm cho chúng mình nha". Cách giải thích của Đào Tử A1J bị cư dân mạng cho là bất nhất, từ đó dấy thêm bình luận chỉ trích.

Cư dân mạng chụp màn hình nghi Đào Tử A1J tương tác bài đăng "dìm hàng" Chị Đẹp

2 lần giải thích của Đào Tử A1J bị cho là bất nhất, dấy thêm tranh cãi về phía Em Xinh này

Đào Tử A1J tên thật là Đào Di Quân (Tao Yi Jiun), sinh ra tại Việt Nam và chuyển đến Đài Loan (Trung Quốc) năm 11 tuổi. Tại đây, cô bén duyên với âm nhạc và trở thành nghệ sĩ nữ thế hệ mới nổi bật ở thị trường âm nhạc T-Pop. Đào Tử A1J có thể hát và rap, gây ấn tượng ở cách đi flow khi rap.

Gần đây, Đào Tử A1J tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi. Ngay từ khi được công bố, cái tên Đào Tử A1J khiến cho nhiều khán giả tò mò. Cho đến tập 1 lên sóng, nữ ca sĩ gen Z tạo được hiệu ứng tích cực khi thể hiện được màu sắc cá nhân trong tiết mục của Liên quân 2.

Chất giọng hiện đại, tư duy sáng tác nổi bật cùng loạt kỹ năng tiềm ẩn khiến Đào Tử A1J trở thành một ẩn số thú vị tại Em Xinh Say Hi. Tuy nhiên, khi drama "cà khịa" Chị Đẹp bùng nổ, Đào Từ A1J lại trở thành Em Xinh đầu tiên nhận về làn sóng chỉ trích mạnh.

Đào Từ A1J rơi vào tranh cãi vì một động thái trên mạng xã hội

Chương trình thực tế âm nhạc Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên quy tụ 30 nữ nghệ sĩ đa tài và cá tính của Vbiz. Đây là phiên bản nữ của Anh Trai Say Hi - show thực tế từng gây sốt năm 2024, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho thị trường giải trí Việt.

Danh sách các "Em Xinh" mùa đầu tiên bao gồm: Bích Phương, Phương Ly, Juky San, Orange, 52Hz, Đào Tử A1J, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, Vũ Thảo My, Lamoon, Lyly, Muộii, Lâm Bảo Ngọc, Lyhan, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Han Sara, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, Maiquinn, Liu Grace, Ngô Lan Hương, Châu Bùi, Pháo, Danmy, Sabiirose và Quỳnh Anh Shyn.