Cầu thủ cao 1,96 m yêu Taylor Swift từ cái nhìn đầu tiên

Xuất hiện trong podcast Bussin' With The Boys, Travis Kelce lần đầu nói lý do khiến anh ấn tượng với Taylor Swift, sau đó quyết tâm trở thành bạn trai của nữ ca sĩ tỷ phú.

Travis Kelce nói anh gặp bạn gái lần đầu trong trận đấu giữa Kansas City Chiefs và Chicago Bears hồi tháng 9/2023. Cách hành xử bình dân của Taylor Swift làm cầu thủ bóng bầu dục ấn tượng và nghĩ đến chuyện hẹn hò nữ ca sĩ.

"Trước trận đấu, tôi có cơ hội trò chuyện cùng Swift và ê-kíp. Tôi đề nghị để đội ngũ an ninh hộ tống em ấy vào sân vận động. Điều làm tôi bất ngờ là em ấy từ chối ngay, hòa cùng dòng người bước vào khán đài", Travis Kelce nói.

Taylor Swift đưa bạn trai lên sân khấu Eras Tour tại London, Anh ngày 23/6.

Cầu thủ bóng bầu dục cho biết anh bị Swift chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi hẹn hò, Kelce càng yêu bạn gái vì tính cách giản dị, thích đến nơi công cộng cùng bạn bè, gia đình.

"Bạn gái tôi không thích được đối xử quá đặc biệt. Tôi biết nhiều nghệ sĩ có thái độ ngôi sao, thậm chí cho mình quyền cư xử điên rồ với người khác. Swift không như vậy. Swift luôn chân thành với bạn bè và gia đình. Đó là lý do tôi yêu em ấy", Kelce nói thêm.

Dù không trực tiếp chia sẻ chuyện tình cảm, Swift nhiều lần thể hiện hành động thân mật với Travis Kelce ở nơi công cộng. Nụ hôn trong chung kết Super Bowl hồi tháng 2, tiết mục biểu diễn riêng ở Eras Tour London hôm 23/6 là "đặc quyền" Swift dành cho Travis Kelce.

Taylor Swift hẹn hò Travis Kelce từ cuối năm 2023.

Travis Kelce nói anh cảm động với những gì Taylor Swift dành cho mình. Nam cầu thủ nói anh không quan trọng việc phải công khai mối quan hệ, mọi thứ để tự nhiên.

"Tôi muốn có khoảnh khắc riêng tư với bạn gái, nhưng mọi thứ đều diễn ra theo tự nhiên. Tôi không giấu diếm, lén lút trong mối quan hệ này. Đơn giản vì Taylor Swift là bạn gái của tôi, là người phụ nữ đang ở cạnh tôi lúc này", anh chia sẻ.

Nam cầu thủ nói anh phải tập thích nghi một số việc khi hẹn hò Taylor Swift, bao gồm sự chú ý của khán giả, các phương tiện truyền thông.

"Thỉnh thoảng có người lạ xuất hiện cửa nhà tôi ở Kansas City, thì ra đó là fan của Swift. Tôi thấy điều đó cũng thú vị dù đôi lúc cảm thấy thiếu sự riêng tư", anh nói thêm.

Bạn trai cao 1,96 m của Taylor Swift cũng dần quen với việc xuất hiện trên mặt báo với những tin tức giật gân. "Bố tôi thỉnh thoảng đọc được tin điên rồ và gọi tôi đến dạy dỗ. Tôi giải thích cũng nhiều rồi. Câu cửa miệng quen thuộc của tôi mỗi khi gặp ông là: 'Bố ơi, bỏ Facebook đi'. Bố không thấy vô lý sao?", anh nói thêm.