Câu hỏi thuộc kiến thức tiểu học khiến thí sinh Olympia toát mồ hôi hột, học sinh lớp 5 nhắm mắt là ra

Sau hàng chục mùa phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia luôn vẫn giữ vững vị thế là sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho học sinh cấp 3 trên toàn quốc. Khi theo dõi chương trình, khán giả vừa được giải trí, vừa có cơ hội bổ sung thêm nhiều kiến thức thú vị và bổ ích.

Ngoài những câu hỏi thử thách kiến thức học thuật, chương trình còn mang đến nhiều câu hỏi thực tế, đơn giản nhưng dễ khiến thí sinh bối rối. Điển hình là câu hỏi trong phần thi Vượt chướng ngại vật của tập phát sóng ngày 13/2/2022.

Câu hỏi như sau: “5 năm trước con 10 tuổi, khi ấy tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi bố sinh năm nào?”.

Đây là bài toán tính tuổi cơ bản, thường xuất hiện trong chương trình dành cho học sinh tiểu học. Dữ kiện trong đề bài rất rõ ràng, nhưng dưới áp lực thời gian 15 giây, chỉ có hai thí sinh đưa ra kết quả và duy nhất một người trả lời chính xác. MC công bố đáp án là bố sinh năm 1967.

Các câu đố trong olympia không hề đơn giản.

Cách tính như sau:

- Lấy năm phát sóng chương trình là 2022 làm mốc. Năm năm trước tức là năm 2017.

- Khi đó, con 10 tuổi, bố gấp 5 lần tuổi con, suy ra tuổi bố là 5 x 10 = 50 tuổi.

- Từ đó, tính năm sinh của bố: 2017 - 50 = 1967.

Đề bài đơn giản này khiến nhiều người bất ngờ khi bốn thí sinh gặp khó, bởi chỉ cần thực hiện ba phép tính cộng, trừ, nhân, chia cơ bản là có thể ra đáp án.

Dưới video chương trình, dân mạng để lại nhiều bình luận chia sẻ cảm xúc:

- Câu hỏi dễ nhưng chỉ có 15 giây và áp lực trên trường quay, bối rối cũng dễ hiểu.

- Nghe thì đơn giản, nhưng mình phải mất hơn chục giây để ‘load’ thông tin và viết phép tính. Chỉ 15 giây thì chắc không kịp đâu.

- Lần đầu tiên trả lời đúng câu hỏi Olympia, vui quá đi.

- Nhiều lúc đang làm bài khó, bỗng hỏi một câu đơn giản cũng khiến mình bối rối.

- Mấu chốt là xác định đúng năm làm mốc, lúc đầu mình cứ loay hoay đặt x, y nọ kia, nghe cách giải mới thấy đơn giản bất ngờ. Tự mình làm khó mình thôi.”

Còn bạn, bạn mất bao lâu để tìm ra đáp số cuối cùng?