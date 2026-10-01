Câu hỏi khiến NSND Tự Long dừng chân ở Ai Là Triệu Phú

Đã nhắm sẵn một đáp án trong đầu, NSND Tự Long vẫn chọn dừng cuộc chơi để giữ lại 14 triệu đồng.

Dừng lại hay đi tiếp luôn là bài toán khó nhất trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú. Với mỗi câu hỏi, người chơi không chỉ đối đầu với kiến thức mà còn phải đấu tranh với chính mình. Một bên là số tiền thưởng đang có trong tay. Bên kia là phần thưởng lớn hơn đang chờ ở phía trước. Ngay cả những nghệ sĩ quen đứng trước đám đông cũng khó tránh khỏi cảm giác ấy.

Một ví dụ là NSND Tự Long, hiện là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội và là gương mặt quen thuộc của Táo Quân. Anh tham gia số đặc biệt kỷ niệm 10 năm Ai Là Triệu Phú, phát sóng ngày 30/12/2014. Thời điểm đó, anh là NSƯT, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Danh hiệu NSND đến với anh vào năm 2015. Tham gia cùng anh có người bạn thân Xuân Bắc ở vị trí người đồng hành.

NSND Tự Long, khi đó là NSƯT, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú ngày 30/12/2014 (Ảnh chụp màn hình)

Hành trình của nam nghệ sĩ có khá nhiều tình huống vui. Ở câu số 5, anh gặp một câu hỏi mang tính "chơi khăm" về vợ của Xuân Bắc. Đến câu số 6, anh dùng quyền trợ giúp 50:50 và quyền hỏi ý kiến những người ngồi ở trường quay. Câu số 7, anh hỏi khán giả. Câu số 8, anh gọi điện cho người thân của Xuân Bắc nhưng vẫn quyết định không chọn theo gợi ý ở đầu dây bên kia. Kết quả, lựa chọn của anh lại chính xác. Nhờ vậy, anh đi qua 9 câu hỏi đầu và nắm trong tay 14 triệu đồng. Đến câu số 10, anh đã dùng hết các quyền trợ giúp.

Câu hỏi số 10, trị giá 22 triệu đồng mà Tự Long đối diện có nội dung: "Đâu là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của nước ta được UNESCO công nhận?". Bốn đáp án đưa ra gồm A. Quần đảo Cát Bà, B. Mũi Cà Mau, C. Rừng ngập mặn Cần Giờ và D. Cù lao Chàm.

Câu hỏi số 10 về khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam khiến nam nghệ sĩ dừng chân (Ảnh chụp màn hình)

Trước câu hỏi này, anh hài hước cảm thán: "Dã man nhỉ?". Anh cho biết thực ra vẫn muốn đi đến cùng nhưng vì phải đưa ra quyết định sáng suốt nên khi được MC Lại Văn Sâm hỏi, anh đã chốt: "Đáp án cuối cùng của em là để cho em giữ 14 triệu". Như vậy, nam nghệ sĩ đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14 triệu đồng.

Khi được hỏi nếu quyết định chơi tiếp sẽ chọn đáp án nào, nam nghệ sĩ cho biết mình sẽ chọn đáp án A vì đó là đáp án anh nghĩ đến đầu tiên. Tuy nhiên, đáp án đúng lại là C. Rừng ngập mặn Cần Giờ.

Được biết, tháng 1/2000, rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam. Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà được công nhận sau đó, vào năm 2004. Cù lao Chàm và Mũi Cà Mau cùng được công nhận vào tháng 5/2009.

Quyết định dừng lại khi chưa chắc chắn giúp Tự Long thành công giữ trọn 14 triệu đồng. Hơn 6 năm sau, người bạn thân của anh - NSND Xuân Bắc cũng chọn dừng cuộc chơi ở câu số 13 khi gặp tình huống tương tự.