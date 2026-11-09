Câu hỏi khiến diễn viên Mạnh Trường dừng chân tại Ai Là Triệu Phú

Từng là khán giả yêu thích chương trình Ai Là Triệu Phú từ thời sinh viên, diễn viên Mạnh Trường có cơ hội ngồi vào ghế nóng trong số phát sóng đặc biệt năm 2024.

Trong số phát sóng ngày 2/4/2024, nhân dịp kỷ niệm 28 năm VTV3 và 20 năm chương trình Ai Là Triệu Phú, diễn viên Mạnh Trường trở thành người chơi đặc biệt. Đến với cuộc thi, anh có sự đồng hành của con trai là bé Bon. Hai bố con đã có màn phối hợp khá ăn ý, cùng nhau vượt qua nhiều câu hỏi trước khi gặp thử thách đáng tiếc.

Ở những câu hỏi đầu tiên, Mạnh Trường thể hiện sự tự tin và có phần thuận lợi. Đến câu hỏi số 10 liên quan đến bộ phim Nhà Tiên Tri - tác phẩm có sự tham gia của chính nam diễn viên, anh nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác.

Sau đó, ở câu hỏi số 11 về bản giao hưởng có biệt danh Bỏ Dở của nhà soạn nhạc nào, Mạnh Trường phải sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân. Nhờ sự hỗ trợ từ anh rể, nam diễn viên tiếp tục vượt qua thử thách và nâng số tiền thưởng lên 30 triệu đồng.

Bước sang câu hỏi số 12 trị giá 40 triệu đồng, Mạnh Trường gặp một câu hỏi không dễ dàng: “Vào năm 1936, ‘Vua hề Sác-lô’ Charlie Chaplin đã có chuyến đi tới Việt Nam làm gì?”.

Bốn phương án được chương trình đưa ra gồm: A. Tìm cảm hứng sáng tác; B. Khảo sát bối cảnh phim; C. Nghỉ ngơi trong tuần trăng mật; D. Lưu diễn tại Đông Nam Á.

Mạnh Trường là người chơi đặc biệt của Ai Là Triệu Phú

Dù đã sử dụng quyền trợ giúp 50:50, nam diễn viên vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn chắc chắn. Lúc này, Mạnh Trường quyết định nhờ đến “quân sư” đặc biệt của mình là con trai Bon. Cậu bé được mời lên sân khấu để cùng bố suy luận và tìm đáp án.

Tình huống bất ngờ xảy ra khi Bon ban đầu lựa chọn phương án C. Nghỉ ngơi trong tuần trăng mật. Đây chính là đáp án chính xác của câu hỏi. Tuy nhiên, sau khi trao đổi thêm với bố, cậu bé lại thay đổi suy nghĩ và chuyển sang phương án A. Tìm cảm hứng sáng tác.

Mạnh Trường nhờ đến “quân sư” đặc biệt của mình là con trai Bon

Tin tưởng vào lựa chọn cuối cùng của con trai, Mạnh Trường quyết định chốt đáp án A. Kết quả, hai bố con không thể vượt qua câu hỏi này và phải dừng cuộc chơi, nhận về 22 triệu đồng. Nếu giữ nguyên lựa chọn ban đầu của Bon, nam diễn đã có thể tiến thêm một bước và giành được 40 triệu đồng.

Được biết, câu chuyện Charlie Chaplin đến Việt Nam năm 1936 gắn với chuyến nghỉ tuần trăng mật của ông cùng người vợ thứ hai Paulette Goddard. Hai người đã ghé thăm Việt Nam trong hành trình sau đám cưới bí mật tại Mỹ.

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