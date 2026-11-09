Bảng chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu nguyên âm? Câu hỏi Olympia đến Phan Đăng Nhật Minh cũng từng nhầm

Câu hỏi về chính tiếng Việt nhưng lại được đặt bằng tiếng Anh, đã làm khó cả "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh.

Phan Đăng Nhật Minh, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17, người từng được mệnh danh là "cậu bé Google", nổi tiếng với vốn hiểu biết rộng ở hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, ở phần Khởi động của trận Chung kết năm ấy, nam sinh Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) lại để lỡ một câu hỏi liên quan đến chính tiếng Việt. Điều khiến câu hỏi trở nên đặc biệt là nó được đặt bằng tiếng Anh.

Câu hỏi dành cho Nhật Minh là: "How many vowels does the Vietnamese alphabet have?", tức bảng chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu nguyên âm. Nhật Minh trả lời là 9, nhưng đáp án chính xác là 12.

Câu hỏi về số nguyên âm trong bảng chữ cái tiếng Việt từng làm khó Phan Đăng Nhật Minh tại Chung kết Olympia năm thứ 17 (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, bảng chữ cái tiếng Việt có tổng cộng 29 chữ cái. Trong đó có 12 chữ cái nguyên âm gồm a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư và y. Đây cũng là kiến thức học sinh được làm quen ngay từ những năm đầu tiểu học.

Câu hỏi này thoạt nghe đơn giản nhưng lại không dễ trả lời trong vài giây. Trước hết, thí sinh phải nghe và hiểu câu hỏi bằng tiếng Anh, rồi mới chuyển sang nghĩ về tiếng Việt. Sau đó, thí sinh còn phải nhẩm nhanh từng chữ cái nguyên âm, trong khi nhiều chữ có hình dạng gần giống nhau như a, ă, â hay o, ô, ơ.

Bên cạnh đó, nguyên âm trong tiếng Việt còn có thể được hiểu theo nhiều cách. Câu hỏi của Olympia tính theo chữ cái, nên đáp án là 12. Nếu xét theo âm thanh, i và y lại được đọc giống nhau. Ngoài các nguyên âm đơn, tiếng Việt còn có những nguyên âm đôi như iê, uô, ươ. Chính vì vậy, không ít người dễ đếm thiếu hoặc đếm nhầm khi gặp câu hỏi này.

Bảng chữ cái tiếng Việt (Ảnh tạo bởi AI)

Câu hỏi về nguyên âm không phải câu duy nhất Nhật Minh trả lời sai ở phần Khởi động năm ấy. Cậu còn nhầm số La Mã MMXVII thành 2042, trong khi đáp án đúng là 2017. Kết thúc phần thi đầu tiên, Nhật Minh chỉ có 70 điểm, thấp nhất trong 4 nhà leo núi và thừa nhận mình đã cảm thấy áp lực.

Thế nhưng "cậu bé Google" đã lấy lại phong độ ở các phần thi sau. Nhật Minh vươn lên dẫn đầu từ phần Vượt chướng ngại vật, giữ vững lợi thế đến phần Về đích, rồi giành vô địch Olympia năm thứ 17 với 300 điểm. Á quân Phạm Huy Hoàng có 240 điểm, còn Hà Việt Hoàng giành giải Ba với 235 điểm.