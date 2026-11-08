Số La Mã MMXVII bằng bao nhiêu? Câu hỏi Olympia khiến Phan Đăng Nhật Minh trả lời sai

Câu hỏi chỉ yêu cầu đổi một số La Mã sang hệ thập phân, nhưng không dễ như nhiều người nghĩ.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17 đến nay vẫn được gọi là "trận chiến của 4 vị thần". Phan Đăng Nhật Minh, nam sinh Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) với biệt danh "cậu bé Google" nhờ vốn hiểu biết rộng đến khó tin là người giành chức Quán quân năm ấy, Thế nhưng ngay ở phần Khởi động, chàng Quán quân lại trả lời sai một câu hỏi tưởng như rất quen thuộc.

Câu hỏi đặt ra cho Nhật Minh là: "Số La Mã MMXVII có giá trị bằng bao nhiêu trong hệ thập phân?".

Câu hỏi về số La Mã MMXVII khiến Phan Đăng Nhật Minh bối rối (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Minh trả lời là 2042. Tuy nhiên, đáp án chính xác là 2017. Điều thú vị là đáp án của câu hỏi lại trùng với chính năm trận Chung kết diễn ra.

Được biết, hệ chữ số La Mã dùng 7 ký tự cơ bản. Trong đó, I bằng 1, V bằng 5, X bằng 10, L bằng 50, C bằng 100, D bằng 500 và M bằng 1.000. Khi đọc, nếu ký tự có giá trị nhỏ đứng sau ký tự có giá trị lớn hơn hoặc bằng nó, ta cộng các giá trị lại. Ngược lại, nếu ký tự nhỏ đứng trước ký tự lớn, ta lấy ký tự lớn trừ đi ký tự nhỏ. Chẳng hạn, VI bằng 6, nhưng IV lại bằng 4.

Áp dụng vào câu hỏi, MMXVII gồm hai chữ M (2.000), một chữ X (10), một chữ V (5) và hai chữ I (2). Các ký tự được xếp từ lớn đến nhỏ, nên chỉ cần cộng lại là ra 2.017.

Câu hỏi số La Mã chỉ là một trong những câu Nhật Minh trả lời chưa trọn vẹn ở phần Khởi động năm ấy. Kết thúc phần thi, cậu chỉ có 70 điểm, thấp nhất trong 4 nhà leo núi. Con số này cũng kém xa 110 điểm Khởi động, số điểm cao nhất mà chính Nhật Minh từng đạt được ở các vòng thi trước. Sau trận đấu, Minh thừa nhận mình đã cảm thấy áp lực khi bị bỏ lại phía sau ngay từ phần thi đầu tiên.

Tuy nhiên, "cậu bé Google" nhanh chóng lấy lại phong độ. Ở phần Vượt chướng ngại vật, một câu trả lời liên quan đến APEC giúp Nhật Minh vươn lên dẫn đầu với 140 điểm. Chính Minh sau đó chia sẻ: "Câu trả lời không thực sự chắc chắn". Dù vậy, cậu vẫn quyết định mạo hiểm và được đền đáp xứng đáng.

Sang phần Tăng tốc, Nhật Minh trả lời sai hai câu đầu, về luật giao thông và núi lửa. Đến câu hỏi về bệnh sốt xuất huyết, cậu bấm chuông nhanh và trả lời chính xác, qua đó giành lại vị trí dẫn đầu.

Phan Đăng Nhật Minh vô địch Chung kết Olympia năm thứ 17 với 300 điểm (Ảnh: Mai Lân)

Ở phần Về đích, Nhật Minh chọn gói câu hỏi trung bình và giành trọn 60 điểm. Cậu còn bấm chuông giành quyền trả lời thành công ở lượt thi của Huy Hoàng. Khoảnh khắc ấy khiến mẹ của Nhật Minh bật khóc. Chung cuộc, Nhật Minh giành vòng nguyệt quế với 300 điểm. Phạm Huy Hoàng về nhì với 240 điểm, Hà Việt Hoàng đứng thứ ba với 235 điểm, còn Phạm Thọ Quốc Long xếp thứ tư với 120 điểm.

Sau chiến thắng, Nhật Minh vẫn tiếc vì không dám đặt Ngôi sao hy vọng ở phần Về đích. Nhưng có lẽ, chính hành trình lội ngược dòng từ vị trí cuối cùng sau phần Khởi động mới là điều khiến chức vô địch năm ấy trở nên đáng nhớ. Một câu trả lời sai, thậm chí nhiều câu trả lời sai, không thể ngăn "cậu bé Google" chạm tới đỉnh Olympia.