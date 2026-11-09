Học vấn của MC Diệp Chi

Diệp Chi có thành tích học tập tốt từ thời phổ thông đến đại học.

MC, BTV Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình như Đồ Rê Mí, Điều Ước Thứ 7 và Đường Lên Đỉnh Olympia. Với lối dẫn nhẹ nhàng, gần gũi cùng phong thái tự tin, cô từng có nhiều năm gắn bó với các chương trình dành cho khán giả trẻ trên VTV. Bên cạnh sự nghiệp truyền hình, Diệp Chi còn khiến nhiều người chú ý bởi thành tích học tập nổi bật.

Diệp Chi sinh năm 1986, quê Nghệ An, từng là học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã bộc lộ năng khiếu ở môn Ngữ văn và đạt được nhiều thành tích đáng chú ý.

BTV Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả (Ảnh: FBNV)

Cụ thể, năm lớp 9, cô giành giải Ba môn Văn cấp tỉnh. Đến năm lớp 12, Diệp Chi tiếp tục đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cô còn giành giải Nhất chương trình "Nữ sinh tương lai" khu vực miền Trung.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Diệp Chi lựa chọn theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2004, cô thi đỗ vào chuyên ngành Báo mạng điện tử với 26,5 điểm khối D và trở thành thủ khoa đầu vào của trường.

Diệp Chi là từng là thủ khoa đầu vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm khối D (Ảnh: FBNV)

Không chỉ có kết quả thi đầu vào ấn tượng, Diệp Chi còn duy trì phong độ học tập tốt trong những năm đại học. Cô từng là lớp trưởng lớp Báo mạng K24, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, văn hóa, văn nghệ của Học viện. Diệp Chi có hai năm liên tiếp nhận học bổng nhờ thành tích học tập và sự nỗ lực của mình. Diệp Chi khi thời đi học là cô sinh viên xuất sắc, năng động và có nhiều triển vọng.

Có nền tảng học tập tốt, Diệp Chi cũng sớm thử sức với công việc truyền hình. Năm 2006, khi đang là sinh viên năm thứ hai, cô ứng tuyển vị trí cộng tác viên của VTV3. Sau khi được tuyển chọn, Diệp Chi bắt đầu có cơ hội làm việc trong môi trường truyền hình chuyên nghiệp và thử sức với vai trò dẫn chương trình. Một trong những chương trình đầu tiên gắn với tên tuổi cô là Rung Chuông Vàng.

Nữ MC được khán giả yêu mến qua nhiều chương trình như Rung Chuông Vàng, Đường Lên Đỉnh Olympia

Đặc biệt, cô có nhiều năm đồng hành với Olympia, đảm nhận vai trò MC chính tại trường quay từ năm 2017 đến năm 2021. Ngoài công việc dẫn chương trình, Diệp Chi còn thử sức ở vai trò đạo diễn, biên tập và tham gia sản xuất nhiều chương trình truyền hình.

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