Cậu bé 8 tuổi đi lạc, vẽ tranh bố mẹ để cảnh sát tìm tung tích: Xem bức tranh, ai cũng cười chảy nước mắt!

Không nỡ phụ sự nghiêm túc của "họa sĩ nhí", các chiến sĩ đã phân công người ở lại trò chuyện trấn an tâm lý em, đồng thời tổ chức rà soát camera và định vị khu vực nghi vấn quanh nơi bé đi lạc.

Trưa ngày 23/10, sảnh tiếp dân của Đồn Công an Hậu Long (Phân cục Tuyền Cảng, Công an TP. Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) chứng kiến một tình huống vừa hy hữu vừa ấm lòng.

Một bé trai 8 tuổi sau khi bị lạc gia đình đã không hoảng sợ chạy loạn hay ngồi khóc bên đường. Khi nhận diện được biển hiệu của đồn công an gần đó, em đã chủ động chạy tới và đẩy cửa bước vào sảnh tiếp dân để tìm kiếm sự trợ giúp.

Thấy cán bộ trực ban tiến lại gần, cậu bé dù có chút bẽn lẽn nhưng vẫn nghiêm túc giơ tay chào theo điều lệnh và miệng liên tục nói: "Chào chú! Chào chú!". Động tác vụng về cùng giọng nói non nớt của em ngay lập tức khiến các chiến sĩ có mặt không khỏi mỉm cười.

Bức "chân dung" độc nhất vô nhị

Tuy nhiên, công tác xác minh sau đó gặp không ít trở ngại. Do còn nhỏ tuổi, cậu bé không nhớ địa chỉ nhà cũng như họ tên hay số điện thoại của bố mẹ. Dù các chiến sĩ kiên nhẫn gợi mở, lượng thông tin thu thập được vẫn rất hạn chế. Giữa lúc lực lượng chức năng đang tìm phương án, "vị khách nhí" bất ngờ đề xuất: "Cháu vẽ bố mẹ ra giấy nhé!".

Ngay khi được cung cấp giấy bút, cậu bé liền cúi đầu nắn nót phác họa lại diện mạo bố mẹ theo trí nhớ. Hoàn thành xong, em trịnh trọng trao bức vẽ cho cán bộ trực ban. Cầm tác phẩm trên tay, chiến sĩ công an ngắm nghía hồi lâu rồi bật cười: "Cậu bé vẽ rất nỗ lực, nhưng phong cách thì trừu tượng đến mức tuyệt đối". Điểm khác biệt duy nhất để phân biệt hai nhân vật trong tranh chỉ là độ dài ngắn của mái tóc.

Bức tranh vẽ bố mẹ của "họa sĩ nhí"

Không nỡ phụ sự nghiêm túc của "họa sĩ nhí", các chiến sĩ đã phân công người ở lại trò chuyện trấn an tâm lý em, đồng thời tổ chức rà soát camera và định vị khu vực nghi vấn quanh nơi bé đi lạc.

Cuộc hội ngộ sau nửa giờ tìm kiếm

Chỉ sau nửa giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã liên hệ thành công với phụ huynh của bé. Có mặt tại đồn công an trong tâm trạng lo lắng, người mẹ vỡ òa khi thấy con an toàn. Nhìn bức "chân dung tự họa" của hai vợ chồng để trên bàn, gia đình vừa bật cười vừa liên tục gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ.

Được biết, cậu bé vốn chơi đùa tại tiệm cắt tóc của gia đình, nhân lúc bố mẹ bận rộn đã chạy ra ngoài rồi quên đường về. Nhờ sự bình tĩnh, chủ động tìm đến cơ quan công an cùng bức tranh ngộ nghĩnh, em đã nhanh chóng đoàn tụ với gia đình một cách an toàn.

Bài học về kỹ năng an toàn cho con trẻ

Câu chuyện ngộ nghĩnh không chỉ mang lại tiếng cười mà còn là lời nhắc nhở hữu ích dành cho các bậc phụ huynh trong việc trang bị kỹ năng sống cho con trẻ. Việc cậu bé giữ được bình tĩnh và chủ động tìm đến cơ quan công an thay vì nghe theo người lạ là một phản xạ xử lý tình huống rất đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, vụ việc cũng cho thấy tầm quan trọng của việc dạy trẻ ghi nhớ thông tin cá nhân cơ bản ngay từ sớm. Các bậc cha mẹ nên rèn luyện để con học thuộc số điện thoại của ít nhất một người thân, địa chỉ nhà hoặc tên thật của bố mẹ.

Đối với trẻ nhỏ hoặc trong các chuyến đi đến nơi đông người, phụ huynh có thể trang bị thêm vòng tay định danh, thẻ thông tin liên lạc bỏ vào túi áo, hoặc cài đặt các thiết bị định vị cá nhân. Sự chuẩn bị kỹ càng này sẽ là chiếc "phao cứu sinh" đắc lực nhất, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ nếu chẳng may xảy ra sự cố lạc đường.