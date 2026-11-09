Con khoe thành tích, Thanh Thúy chỉ đáp hờ hững một tiếng "Ờ", đến khi tìm hiểu mới sững người: Thấy thương con quá!

"Thấy thương ổng quá. Mẹ bữa giờ chỉ tập trung lo cho em mà quên ổng luôn. Làm anh thật khó phải đâu chuyện đùa", nữ diễn viên chia sẻ.

Thiên Phúc (tên ở nhà là Cà Phê), con trai đầu lòng của diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh, không chỉ được chú ý bởi ngoại hình ngày càng trưởng thành mà còn có nhiều năng khiếu từ nhỏ. Ở tuổi 17, cậu tiếp tục khiến mẹ bất ngờ khi tự ôn luyện, đăng ký dự thi và đạt IELTS 8.0 mà không thông báo trước.

Nữ diễn viên kể, con trai đã âm thầm tự ôn luyện, chủ động đăng ký đi thi bằng xe ôm công nghệ. Đến tối hôm trước, Thiên Phúc mới thông báo với mẹ rằng mình đạt IELTS 8.0. Thế nhưng, vì đang bận rộn, Thanh Thúy chỉ đáp lại ngắn gọn: "Ờ".

Mãi đến khi có thời gian ngồi tìm hiểu xem IELTS 8.0 là mức điểm như thế nào, nữ diễn viên mới thực sự bất ngờ. Cô viết: "Nay tự nhiên ngồi rảnh, search xem 8 chấm là sao thì… Thấy thương ổng quá. Mẹ bữa giờ chỉ tập trung lo cho em mà quên ổng luôn. Làm anh thật khó phải đâu chuyện đùa".

Thiên Phúc (tên ở nhà là Cà Phê), con trai đầu lòng của diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh (Ảnh FBNV)

Lời chia sẻ có phần tự trách của Thanh Thúy khiến câu chuyện không chỉ dừng lại ở một thành tích học tập đáng chú ý. Nhiều người nhận ra phía sau sự tự hào của người mẹ còn có chút chạnh lòng khi nghĩ đến cậu con trai lớn đã âm thầm cố gắng mà đôi khi chưa nhận được nhiều sự chú ý như em.

Học giỏi, nhiều tài lẻ

Ở tuổi 17, Thiên Phúc đã cho thấy sự chủ động và tinh thần tự giác trong học tập. Theo chia sẻ của Thanh Thúy, khoảng 3 năm trước, con trai cô từng theo học IELTS tại một trung tâm. Tuy nhiên, vì chứng chỉ có thời hạn nên sau khi hoàn thành khóa học, cậu chưa vội tham gia kỳ thi.

Thay vào đó, Thiên Phúc dành thời gian tự ôn luyện, củng cố kiến thức và chủ động lựa chọn thời điểm đăng ký dự thi. Việc tự mình sắp xếp quá trình học tập, đăng ký thi và thông báo kết quả với mẹ cho thấy cậu đã có ý thức khá rõ ràng về mục tiêu của bản thân.

IELTS 8.0 là mức điểm cao, thể hiện năng lực sử dụng tiếng Anh thành thạo ở nhiều kỹ năng. Đây cũng là kết quả đòi hỏi quá trình tích lũy kiến thức và rèn luyện nghiêm túc, chứ không đơn thuần đến từ một vài tháng ôn tập.

Không chỉ có thành tích học tập, Thiên Phúc còn được nhận xét là chàng trai có nhiều năng khiếu. Cậu sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt có nhiều đường nét giống bố mẹ. Theo Thanh Thúy, con trai duy trì chơi nhiều môn thể thao như bóng rổ, boxing và tập gym để rèn luyện thể chất.

Ảnh FBNV

Từ nhỏ, Thiên Phúc đã được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật của gia đình. Cậu có thể chơi piano, guitar, có khả năng cảm thụ hình ảnh, đồng thời biết tự quay và dựng video. Thiên Phúc cũng từng tham gia sản xuất nội dung cho kênh của gia đình, xuất hiện trong một số video cùng bố mẹ.

Là con trai của diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh, Thiên Phúc nhận được không ít sự quan tâm mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ. Nhiều khán giả nhận xét cậu ngày càng trưởng thành, có diện mạo sáng và những đường nét khá nổi bật. Một số người cũng bày tỏ kỳ vọng cậu sẽ nối nghiệp bố mẹ trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh không đặt nặng chuyện con phải theo đuổi nghề nghiệp của gia đình. Cả hai quan niệm việc nuôi dạy con trước hết là giúp trẻ trở thành người lễ phép, biết yêu thương và sống tử tế. Những lựa chọn về học tập, sở thích hay con đường sự nghiệp sau này cần xuất phát từ mong muốn của chính con.

Có lẽ vì thế, thành tích IELTS 8.0 lần này không chỉ là niềm vui về kết quả học tập, mà còn là một dấu mốc cho thấy Thiên Phúc đang dần trưởng thành, biết tự chịu trách nhiệm với những mục tiêu của mình. Và với Thanh Thúy, điều đáng quý hơn cả có lẽ là nhìn thấy con trai lớn lên tự lập, âm thầm nỗ lực và từng bước khẳng định bản thân theo cách riêng.