Cậu học trò mang trái tim ghép trở lại lớp học sau ba năm giành giật sự sống

Gần một năm sau ca ghép tim, Phạm Quang Anh (Long Biên, Hà Nội) bước trên hành lang trường học, mang theo trong lồng ngực mình một trái tim mới. Với em, mỗi giờ học hôm nay không chỉ là nhịp sinh hoạt thường ngày, mà là dấu mốc của cuộc đời vừa được trao lại từ ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ điềm tĩnh của cậu học trò là ba năm gắn liền với phòng bệnh, máy móc và những đợt suy tim cấp.

Tháng 3/2022, khi đang ở độ tuổi sung sức, Quang Anh bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn kèm huyết khối, bệnh lý tim mạch nặng, tiến triển nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép tim.

Từ thiếu niên khỏe mạnh, nặng gần 50 kg, chưa từng mắc bệnh nặng, Quang Anh cùng gia đình bước vào chuỗi ngày điều trị kéo dài.

“ Nếu trong ba tháng không có tim ghép, cháu khó qua khỏi ”, lời bác sĩ tại một bệnh viện tuyến trung ương khiến chị Thanh Phương, mẹ em, rơi vào trạng thái suy sụp.

Quang Anh hồi phục và trở lại trường học sau ghép tim. (Ảnh: BVCC)

Hai mẹ con tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo các bác sĩ, cơ tim giãn là bệnh lý hiếm gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, điều trị nội khoa chỉ mang tính duy trì, ghép tim là giải pháp tối ưu khi suy tim giai đoạn cuối. Dù vậy, việc chờ đợi một trái tim phù hợp phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hiến tạng, yếu tố không thể chủ động.

Một bác sĩ điều trị từng động viên gia đình rằng Quang Anh thuộc nhóm hiếm hoi suy tim nặng nhưng thể trạng còn tốt, lại mang nhóm máu B - điều kiện thuận lợi hơn trong ghép tim. Câu nói ấy giúp người mẹ níu giữ niềm tin giữa những ngày dài chờ đợi mòn mỏi.

Ba năm điều trị, Quang Anh nhiều lần rơi vào suy tim cấp. Tình trạng nặng nhất xảy ra cuối năm 2024, khi men tim tăng cao, chức năng tim suy giảm nhanh. Sau Tết Nguyên đán 2025, các bác sĩ buộc phải đặt em trong tình trạng theo dõi đặc biệt, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Hình ảnh thời điểm Quang Anh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Phép màu đến chỉ ít ngày sau. Một trái tim hiến từ người chết não xuất hiện đúng thời điểm. Hội đồng chuyên môn quyết định ghép khẩn cấp, bởi tim của Quang Anh giãn quá mức, không thể chờ đợi thêm. Ca phẫu thuật diễn ra trong ranh giới sinh tử, nơi một sự ra đi thầm lặng đã mở ra sự sống cho một cậu bé.

Theo các chuyên gia, ghép tim là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ hồi sức, gây mê, phẫu thuật tim mạch đến chống thải ghép lâu dài. Thành công của ca ghép không chỉ là kết quả y học, mà còn là minh chứng cho giá trị nhân văn của hiến tạng cứu người.

Hôm nay, gần một năm sau ghép tim, Quang Anh sinh hoạt, học tập như các bạn cùng trang lứa. Em ấp ủ ước mơ thi vào Đại học Y Hà Nội, mong một ngày khoác áo blouse trắng, trở thành người cứu sống những trái tim khác.